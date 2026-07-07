Penzioneri dokazali da mladost živi u duhu, a ne u godinama

Godine nisu prepreka kada postoje želja za druženjem, kretanjem i očuvanjem zdravlja. To su još jednom dokazali večiti mladići i devojke iz celog Severnobanatskog okruga, koji su se okupili na svojevrsnom festivalu sporta i kulture – Olimpijadi penzionera. Ova manifestacija promoviše sportski duh, aktivan način života i zajedništvo među građanima treće dobi i svakako još jednom potvrđuje da je bitno stanje duha, a da su godine samo broj.

-„ Ovakva vrsta okupljanja za nas je vrlo značajna, tako se i naši penzioneri osećaju mlađe, pošto onda imamo i te dodatne pripreme tako da je to veliki uspeh da ljudi odu iz domaćinstva i da se posvete onome što treba,” izjavio je Milan Platiša predsednik Opštinskog udruženja penzionera Senta.

-„ Za naše godine, to je spas, jer mi smo aktivni u Udruženju penzionera. Svojevremeno sam bio član „Gusala”, sada sam ostao samo na pevanju, osnivač sam pikada kada sam došao 2011., tu nam je život, družimo se i provodimo život u godinama koje su nam preostale,” dodao je Ljubomir Miladinov.

-„ Živim sama, staž je prošao, sad sam duboko u godinama ovo mi je spas za izlazak, razonodu, pevam u horu, a pevala sam i u duetima,” nadovezala se Milena Miljković.

Olimpijade ovakvog tipa održavaju se širom Srbije a poruka je i više nego jasna.

-„ Penzioneri bavite se sportom, jer to vam je jedan dobar preduslov za dobro zdravlje. Nadmetali smo se u četiri discipline – brzom hodanju, pikadu, šutiranju lopte na gol i bacanje lopte na koš,” poručio je Milan Periz, predsednik Gradskog udruženja penzionera.

Događaju je ispred Gradske uprave prisustvovao gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.

-„ Mi kao grad smo uvek tu da podržimo jednu prelepu manifestaciju koja se ovde održava i po nekoliko godina i da vama pružimo mogućnost da budete aktivni i pokažete ono što najbolje znate,” konstatovao je Bogdan.