Počinje organizovano sakupljanje ambalažnog otpada od pesticida

Organizovano prikupljanje ambalažnog otpada od pesticida i hemijskih preparata biće održano u utorak, 7. jula, na više lokacija u Kikindi i okolnim selima. Poljoprivredni proizvođači moći će da predaju ambalažu od sredstava za zaštitu bilja i drugih hemijskih preparata prema unapred utvrđenom rasporedu.

Akcija će biti organizovana po sledećem rasporedu: u Mokrinu od 8 časova (stovarište Subotički na putu za Iđoš), u Iđošu od 8.45 časova (stovarište Subotički na putu za Kikindu), u Kikindi od 9.15 časova (stočna pijaca), u Nakovu od 10.15 časova (put za Banatsko Veliko Selo kod ZZ „M. Orešković“), u Banatskom Velikom Selu od 10.45 časova (izlaz prema Novim Kozarcima, pre pruge sa leve strane), u Ruskom Selu od 11.15 časova (iza restorana Baja) i u Bašaidu od 12 časova (Vašarište).

Iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Kikinde apeluju na proizvođače da ambalažu pre predaje pravilno pripreme. Potrebno je da bude očišćena trostrukim ispiranjem i probušena kako ne bi mogla ponovo da se koristi. Isprana tečnost treba da bude iskorišćena u rezervoaru prskalice, u skladu sa pravilima bezbednog rukovanja.

Svi poljoprivredni proizvođači koji predaju ambalažni otpad u skladu sa propisanim uslovima dobiće potvrdu o izvršenoj predaji.

Kako ističu organizatori, pravilnim zbrinjavanjem ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja smanjuje se zagađenje i doprinosi očuvanju životne sredine.

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti na brojeve telefona 0230/315-904, 0230/315-905 i 0230/315-906. Akcija se realizuje u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom i Privrednom komorom Kikinde.