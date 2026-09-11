Podrška izbornoj listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ stigla i iz Kikinde

U Kikindi i okolnim selima održano je prikupljanje potpisa podrške izbornoj listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, uoči vanrednih parlamentarnih izbora zakazanih za 25. oktobar. Veliki broj građana svojim potpisom podržao je listu, a oni su prikupljani u prostorijama Gradskog odbora Srpske napredne stranke, kao i na drugim punktovima u gradu i okolnim selima. Podršku listi dao je i Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS u prethodnom sazivu Narodne skupštine Srbije.

– „ Samim nazivom liste želimo da kažemo šta je politika koju želimo da vodimo u narednom periodu. To je poltika predsednika Aleksandra Vučića koja je dala rezultate u svim oblastima i koja je našoj zemlji osigurala mir i stabilnost u prethodnom periodu,” naveo je Jovanov.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za manje od sat vremena prikupljeno više desetina hiljada potpisa podrške za listu “Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija” i zahvalio ogromnom broju građana koji su pružili podršku toj listi. Vučić je izrazio zahvalnost građanima Srbije za svaku vrstu podrške u svim ovim godinama kada je za Srbiju mnogo toga urađeno.