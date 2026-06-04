Pojačana kontrola saobraćaja zbog ekskurzija: Bezbednost dece na prvom mestu

Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 99 saobraćajnih nezgoda, u kojima nije bilo poginulih lica, a povređeno je 57 lica. Na teritoriji Policijske uprave Kikinda nije bilo saobraćajnih nezgoda prethodnog dana.

Saobraćajna policija podseća da se tokom juna značajno povećava broj organizovanih prevoza dece na izlete, ekskurzije i rekreativne nastave.

Bezbednost dece mora biti apsolutni prioritet svih učesnika – prevoznika, vozača, organizatora i roditelja. Organizovani prevoz dece može se obavljati isključivo vozilima koja ispunjavaju propisane tehničke uslove, uz ispravnu dokumentaciju i vozače koji ispunjavaju zakonske kriterijume.

Saobraćajna policija će sprovoditi pojačane kontrole autobusa, tehničke ispravnosti i psihofizičkog stanja vozača pre polaska.

Apelujemo na organizatore da planiraju putovanja odgovorno, a na vozače da poštuju brzinu, vreme upravljanja i odmore. Bezbednost dece zavisi od svih nas.