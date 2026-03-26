Pokrajina izdvaja 14 miliona dinara za organsku proizvodnju

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je javni konkurs namenjen unapređenju organske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine. Kroz ovaj program obezbeđena su sredstva za sufinansiranje nabavke mehanizacije, savremenih mašina i opreme koja je neophodna za razvoj i modernizaciju organske proizvodnje. Ukupan budžet konkursa iznosi 14 miliona dinara, a zainteresovani proizvođači mogu konkurisati za iznos od minimalno 50.000 do maksimalno dva miliona dinara po jednoj prijavi. Važno je naglasiti da jedan korisnik ima pravo da podnese samo jednu prijavu, ali u okviru nje može obuhvatiti više različitih investicija, u skladu sa svojim potrebama i planovima razvoja gazdinstva. Pravo učešća imaju fizička lica i preduzetnici koji su nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, kao i pravna lica, privredna društva, zemljoradničke i složene zadruge koje su takođe registrovane kao nosioci gazdinstava. Takođe, konkurs je otvoren i za verske zajednice, crkve i manastire koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Sredstva iz ovog konkursa mogu se koristiti za širok spektar investicija koje doprinose unapređenju proizvodnih procesa. To, između ostalog, podrazumeva nabavku opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka na farmama, zatim opreme za postavljanje fiksnih i električnih ograda na pašnjacima i livadama, kao i mašina za osnovnu obradu zemljišta, đubrenje, setvu i zaštitu bilja.

Pored toga, podržava se i opremanje objekata za uzgoj svinja, krmače i prasad za tov, kao i nabavka opreme za skladištenje i pripremu stočne hrane. Konkurs obuhvata i ulaganja u živinarstvo, odnosno opreme za smeštaj koka nosilja, specijalizovanih kaveza, kao i sistema za sortiranje, pakovanje i čuvanje konzumnih jaja. Takođe su predviđena sredstva za kupovinu boks paleta za transport i skladištenje proizvoda, kao i za razvoj pčelarstva – nabavku pčelinjih društava, prateće opreme, vozila i prikolica za transport košnica. Rok za podnošenje prijava je 17. april, a svi zainteresovani mogu dobiti dodatne informacije, kao i zakazati konsultacije putem elektronske pošte na adresi: psp@vojvodina.gov.rs.