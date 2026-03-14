Poljoprivrednici mogu da računaju na kreditnu podršku Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobrenje kreditne podrške u poljoprivredi za 2026. godinu. Reč je o meri koja treba da omogući lakši pristup finansijskim sredstvima i dodatno ojača domaću poljoprivrednu proizvodnju. Zahtevi se podnose do 30. juna, i to preko poslovnih banaka koje imaju potpisan ugovor sa resornim ministarstvom. Na ovaj način, kako navode nadležni, novac bi trebalo brže i efikasnije da stigne do poljoprivrednih proizvođača kojima je potreban za unapređenje proizvodnje. Javni poziv raspisan je u skladu sa Kalendarom podsticaja za 2026. godinu, koji je po prvi put objavljen unapred. Time je poljoprivrednicima omogućeno da na vreme planiraju svoje investicije, proizvodnju i finansije. Drugi javni poziv za kreditnu podršku očekuje se u drugoj polovini godine. Kreditna sredstva namenjena su finansiranju brojnih aktivnosti u poljoprivredi. Između ostalog, mogu se koristiti za razvoj stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, ali i za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme. Podrška je predviđena i za kupovinu hrane za životinje, kao i za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i krava starosti do pet godina. Takođe, deo sredstava može biti iskorišćen i za određenu mehanizaciju i opremu u biljnoj proizvodnji, što bi trebalo da doprinese modernizaciji gazdinstava i većoj produktivnosti. Pravo na ovu vrstu kreditne podrške imaju nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, ali i pravna lica, poput zemljoradničkih zadruga. Uslov je da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da imaju aktivan status i obnovljenu registraciju za 2026. godinu. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede profesor doktor Dragan Glamočić istakao je da je cilj ove mere jačanje domaće poljoprivrede i podsticanje novih investicija u proizvodnju.

Krediti se odobravaju u dinarima, sa rokom otplate do tri godine, odnosno do pet godina za pojedine namene. Predviđena je i fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou. Za većinu korisnika kamata iznosi tri odsto godišnje, dok je znatno povoljnija – jedan odsto – za mlade poljoprivrednike do 40 godina, žene nosioce gazdinstava, kao i za proizvođače koji rade u područjima sa otežanim uslovima rada. Ista kamatna stopa važi i za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i krava, dok je za nabavku đubriva kamata nula procenata. Kada je reč o maksimalnom iznosu sredstava, fizička lica i preduzetnici mogu da dobiju kredit do šest miliona dinara, dok je za pravna lica, uključujući zadruge, taj iznos do 18 miliona dinara. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su na sajtu Ministarstva poljoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja, a dodatne informacije poljoprivrednici mogu dobiti i putem telefona u nadležnom ministarstvu.