PORODICE PODRŽALE INICIJATIVU GRADONAČELNIKA MIĆINA ZA PODIZANJE SPOMENIKA STRADALIMA U TRAGEDIJI NA ŽELEZNIČKOJ STANICI

Porodice žrtava podržale inicijativu za podizanje spomenika na mestu pada nadstrešnice koja je usvojena na sednici Skupštine Grada Novog Sada sa 44 glasa.

Porodica Ruman iz Stare Pazove, porodica Firić iz Kovilja, kao i porodica Milosavljević iz Knićanina, Crnčević iz Zmajeva, Raca iz Novog Sada, Adamović iz Kaća, porodica Ćirić iz Kaća, porodica Švonja iz Stepanovićeva, porodica Karanović iz Kaća porodica Sazdovski iz Skoplja, koji su izgubili članove porodice u tragediji na Železničkoj stanici kada je pala nadstrešnica, izrazile su jedinstvenu podršku inicijativi gradonačelnika Žarka Mićina za podizanje spomen‑obeležja na mestu tragične nesreće koja je usvojena na sednici Skupštine grada.

Porodice su izrazile želju da se njihov gubitak trajno obeleži i da to bude simbol poštovanja prema izgubljenim životima, ali i podsetnik na odgovornost društva da se tragedija ne ponovi. Ovime će Novi Sad i svi njegovi građani pokazati pijetet i sačuvati od zaborava tragediju.

Izvor: Novosadska.tv