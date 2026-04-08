Pravilna upotreba pesticida od suštinske je važnosti u periodu cvetanja

Period cvetanja voća, uljane repice i drugih gajenih kultura svake godine donosi i pojačanu opasnost od trovanja pčela, koje imaju nezamenjivu ulogu u poljoprivredi i proizvodnji hrane. Stručnjaci upozoravaju da nepravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja može imati višestruke posledice. Osim direktnog ugrožavanja pčela, dolazi i do slabijeg oprašivanja, što se kasnije odražava na manji prinos i lošiji kvalitet plodova. Upravo zbog toga, primena pesticida mora biti u skladu sa propisima, ali i principima dobre poljoprivredne prakse. Podaci pokazuju da jedno pčelinje društvo može značajno da utiče na povećanje prinosa u okruženju, dok je proizvodnja hrane u velikoj meri oslonjena na oprašivanje. Zbog toga se ističe da zaštita pčela nije samo pitanje ekologije, već i direktno utiče na ekonomiju poljoprivrede. Iz Uprave za zaštitu bilja podsećaju da je zakonom strogo zabranjena upotreba pesticida koji su toksični za pčele u vreme cvetanja biljaka. Takođe, zabranjena je i njihova primena iz vazduha u takvim uslovima. Kontrola poštovanja ovih mera je pojačana, a nadležni apeluju na proizvođače da se pridržavaju svih pravila kako bi se sprečile neželjene posledice. Poseban problem predstavlja situacija kada se tretiraju parcele koje nisu u cvetu, ali se na njima nalaze korovi u fazi cvetanja. Pčele tada posećuju upravo te biljke, što može dovesti do trovanja iako se tretman ne obavlja direktno na glavnoj kulturi. Zbog toga se preporučuje da se korovi uklone pre primene hemijskih sredstava.

Dodatni oprez potreban je i kod gajenja uljane repice i soje, gde je primena insekticida opasnih po pčele tokom cvetanja strogo zabranjena. U ranijim fazama razvoja biljaka preporučuje se upotreba preparata sa kraćim dejstvom, kako bi se smanjio rizik po oprašivače. Kao jedan od izazova izdvaja se i tretiranje komaraca iz vazduha, koje se često poklapa sa cvetanjem medonosnih biljaka, poput lipe. Zbog toga se nadležnima preporučuje da se ovakvi tretmani sprovode sa zemlje, u večernjim satima, kada pčele nisu aktivne, i uz upotrebu sredstava koja nisu štetna. Dobra saradnja između nadležnih institucija i pčelarskih organizacija već daje rezultate. U prethodnom periodu, pravovremenim reagovanjem sprečeni su pojedini tretmani koji su mogli da ugroze pčele, što pokazuje značaj koordinacije i razmene informacija na terenu. Iz Ministarstva poljoprivrede poručuju da je odgovorno ponašanje svih učesnika u proizvodnji ključno za očuvanje pčela. Pravovremena informisanost, pravilna upotreba sredstava i međusobna saradnja mogu značajno doprineti smanjenju rizika i očuvanju kako pčelarstva, tako i ukupne poljoprivredne proizvodnje.