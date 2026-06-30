Predsednik: Donošenjem paketa mera želimo da pomognemo građanima, ne kupujemo podršku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da država donošenjem paketa novih mera pomoći građanima ne kupuje ničiju podršku, već želi da pomogne građanima i istakao da je ovo deseti put da država daje jednokratna davanja.

“Uvek smo tražili načine kako da ljudima izađemo u susret. To se zove briga o ljudima“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše navode stranke SRCE Zdravka Ponoša da paket novih mera pomoći predstavlja kupovinu podrške naroda.

Vučić je, nakon što je prisustvovao pokaznoj vežbi Žandarmerije u Lipovici, istakao da je država mere pomoći donela kako bi pomogla građanima “koji žive teže od Zdravka Ponoša”.

“I njemu (Ponošu) smo obezbedili velika primanja, pa zato može sada da se brčka u Hrvatskoj. Meni je drago da je gospodin Ponoš zadovoljan, nek nastavi da se brčka i da uživa u blagodetima koje mu je današnja Srbija pružila. A što se tiče svih drugih ljudi, mi smo to donosili za one ljude koji su mnogo ugroženiji od njega i koji teže žive i nikada nismo kupovali ničiju podršku“, istakao je Vučić.

Dodao je da će stranka SRCE uskoro imati priliku da vidi ko koliku podršku uživa u narodu i da smatra da će se i sami neprijatno iznenaditi.

“Oni sebe lažu kada govore o naših 43, 44, 45 (odsto), kao što sebe lažu kada govore o svojih 35 i 40. Neka nastave to da rade, ja sa tim nemam nikakav problem“, rekao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše izjavu hrvatskog predsednika Zorana Milanovića da je Vučić autentični lider, a da je hrvatski premijer Andrej Plenković birokrata, predsednik Srbije je odgovorio da ne bi da komentariše izjave predstavnika hrvatskog režima i da ne bi da se meša u njihove unutrašnje stvari.

“Dovoljno je to što se oni malo-malo mešaju u naše unutrašnje stvari, mi u njihove nećemo“, rekao je predsednik Vučić.

Izvor, foto: Tanjug