Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneo ostavku na tu funkciju; Do kraja decembra imaćemo predsedničke izbore

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneo je večeras ostavku na tu funkciju, navodeći da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Naveo je da će sutra ujutro predati dužnost predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, koja će biti v.d. predsednika. Vučić je u Predsedništvu Srbije, nakon obraćanja javnosti, potpisao tekst ostavke koju će proslediti parlamentu.

“Ja sada potpisujem tekst sledeće sadržine: ‘Na osnovu člana 116, stav 5 Ustava Republike Srbije, podnosim ostavku na dužnost predsednika Republike“, naveo je Vučić. On je dodao da će o podnošenju ostavke obavestiti javnost u skladu sa Ustavom. Vučić je rekao da ostavka ide u skupštinu, a Ana Brnabić na primopredaju. Dodao je da do kraja decembra moraju biti održani predsednički izbori.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je kao predsednik Republike radio marljivo i vredno i da mu je bilo najvažnije da služi svom narodu i zemlji koju, kako je istakao, voli najviše na svetu i dodao da je to radio verno, časno i pošteno.

“Znam da sam grešio u različitim odlukama, od izbora ljudi, ponekad i strateški, ali bih to, čini mi se, uspevao da ispravim, taktički svakako neuporedivo češće. Ali ono što niko ne može da mi oduzme, to je da sam radio marljivo, da sam radio vredno, kao malo ko ko se ovim poslom bavi“, rekao je Vučić obraćajući se javnosti iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

On se zahvalio svim ljudima u Srbiji na podršci u prethodnih 15 godina. Ukazao je da tokom prethodnih 15 godina nije imao više od 20 slobodnih dana.

“Tu računam sve godišnje odmore i sve vikende zajedno. U 15 godina – 20 dana. Složićete se, osećao sam suviše odgovornosti, na suviše sam važnim mestima bio i za mene je bilo najvažnije da služim svom narodu i zemlji koju volim najviše na svetu. Služio sam verno, časno i pošteno“, rekao je Vučić.

Mnogo je bilo teško voditi našu spoljnu politiku, neće biti lako ni ubuduće

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je bilo teško voditi spoljnu politiku Srbije dok je obavljao tu funkciju dodajući da to neće biti lako ni ubuduće. On je to rekao nakon podnošenja ostavke na funkciju predsednika, odgovarajući na pitanje kako je uspevao da vodi spoljnu politiku u kojoj je Srbija ostala partner i sa EU, sa Kinom, sa Rusijom i sa SAD.

“Što se tiče naše spoljne politike, mnogo je teško bilo voditi tu politiku. Svaki sastanak, gotovo svaki sastanak je u poslednje četiri i po godine u Evropi bio mučenje. Svaki. Ni na jednom se nisam osećao lepo. Zato što na svakom je prvo pitanje bilo ‘zašto nisi uveo sankcije Rusiji’. Na svakom mestu. I sa Rusima je bilo teško, jer njihov je cilj da zadrže NIS po svaku cenu, a ovim drugima da im to uzmu, na kraju strada Srbija. Nigde nije za nas bilo ni jednostavno ni lako. Neće biti ni u budućnosti.”

Dodao je da je zahvalan kineskim prijateljima koji su kako kaže mnogo pomagali Srbiji u prethodnom periodu.

“Srećan što pokrećemo strateški dijalog sa Amerikancima. Srećan zbog dobrih razgovora i sa Putinom i sa Makronom, baš dobrih. I mislim da sam time ostavio nešto onima koji dolaze, pre svega Vladi Srbije, a kasnije i novom predsedniku Srbije“, rekao je Vučić.

Institucije će u izbornoj noći raditi svoj posao, građani mogu da budu mirni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras povodom informacija da bi tokom izborne noći mogli da se dese nemiri da građani ne treba da brinu i da je uveren da će nadležne službe i institucuje raditi svoj posao.

Vučić je to rekao nakon podnošenja ostavke na funkciju predsednika, odgovarajući na pitanje da li će država i službe uspeti da spreče izbijanje nemira tokom izborne noći.

“Naše službe su već upoznate sa svim i nadležne institucije, siguran sam, radiće svoj posao. Bez obzira što ja nisam više na čelu države, nadležne institucije radiće svoj posao“, rekao je Vučić.

Naveo je da će od sutra biti “svuda po Srbiji, na bezbroj mesta u danu” i da će da sluša narod i vidi šta može da se uradi još bolje ukoliko SNS na izborima dobije poverenje naroda.

“Što se same izborne noći tiče, mi nemamo problem. I za nas je demokratija od presudnog značaja. Mi ćemo iste večeri objaviti precizne, tačne rezultate izborne. A to, pozivi, ‘svi u sedam sati krenite ovamo, pa ćemo da zauzimamo’. Te bajke i priče za malu decu ostavite nekom drugom. Nema ništa od toga, i građani Srbije mogu da budu mirni, a na njima je odluka kakvu Srbiju žele da vide u budućnosti, i kome će svoje poverenje da daju. Svim učesnicima još jedanput želim uspeh i sreću. Želim mirnu, dobru, uspešnu kampanju“, zaključio je Vučić.

Ne bih imao snage za vođenje odgovorne politike da nisam imao podršku građana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da nikada ne bi imao snage i energije za vođenje racionalne, odgovorne i pragmatične politike da nije imao podršku građana Srbije.

On je to rekao nakon podnošenja ostavke na funkciju predsednika, odgovarajući na pitanje novinara koliko mu znači podrška građana koji su se okupili večeras ispred Predsedništva, kao i podrška naroda svih ovih godina.

“Što se tiče podrške ljudi, ja sam vam rekao svojevremeno, podsećam vas sve, samo što me nikada niko, ili mnogi ljudi, nisu želeli pažljivo da slušaju. Ja sam rekao ‘neće me oterati’. Nikada hajku i harangu nisam priznavao kao način i metod političkog delovanja. I to sam naučio još kao mlad, dečak, mladić. Nikada ne slušaj ulicu. Ulica nikada ne donosi dobre odluke. Slušaj narod“, rekao je Vučić.

Dodao je da se narod sluša na izborima, a ne ulica.

“Na ulici, ne dogodi se retko da najgori isplivaju na površinu. Dovoljno je da pogledate samo nečije liste, sve će vam biti jasno. Ali ne smete vi da povlađujete njima, ne smete vi da povlađujete emocijama, već morate da vodite racionalnu, pragmatičnu, odgovornu i ozbiljnu politiku. Za takvu politiku i za vođenje takve politike nikada ne bih imao ni dovoljno snage, ni dovoljno entuzijazma, energije, svega drugog, da nisam imao podršku građana. I hvala ljudima u Srbiji na svemu“, rekao je Vučić.

Do kraja decembra imaćemo predsedničke izbore

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ćemo do kraja decembra imati, po Ustavu i zakonu, predsedničke izbore.

“Dakle, do kraja decembra moraćemo da imamo održane predsedničke izbore, prvi krug predsedničkih izbora, a pre toga, kao što znate, 25. oktobra imamo parlamentarne izbore. Zašto sam ovo učinio? Mogao sam da idem na izbore kao predsednik Republike. Čak su me moji brojni prijatelji predsednici iz inostranstva u čudu pitali: Zašto to radiš? Zašto napuštaš funkciju? Niko to nikada nije uradio“, rekao je Vučić.

Kaže da je im je rekao da to radi zato što misli da je to fer. “Za mene je demokratija kao oblik političkog režima veoma važna. Uvek su o tiraniji u društvu govorili oni koji su bežali od dijaloga. Uvek su o jednoumlju govorili oni koji su najsnažnije zastupali jednoumlje, i koji nikada nisu hteli da čuju onog koji drugačije misli. I ja sam im nudio dijalog i pre četiri i pre pet, i pre tri i pre dve godine, i pre godinu“, rekao je Vučić.

Istakao je da je i danas prihvatio poziv sa Radio-televizije Srbije da ide sam protiv, kako je rekao, njih dvoje.

“Oboje su odbili to, a sutra će vam reći kako ih valjda nije bilo u medijima i kako nisu imali prilike da kažu. Ali su svi naučili da udaraju u džak. Udaranje u džak nije demokratija. Muški je, džentlmenski je. Pogrešno je ovo – muški. I glupo je. Jer su žene hrabrije od nas. Nije fer da udaraš u džak. Ako hoćeš u utakmicu, ako hoćeš u ring, budi spreman i da primiš udarce, a oni su naučili da zadaju udarce, ali da se niko ne suprotstavlja. To nije demokratija. Zato sam ja prihvatio sve te debate, sve te duele, a oni ih odbili. Zato nikada nisu hteli da razgovaraju“, rekao je Vučić.

Ko god bude dobio poverenje na izborima mora da sačuva mir i stabilnost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da ko god bude dobio poverenje građana na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra, da će morati da sačuva mir i stabilnost, i to čuvajući i štiteći nacionalne interese.

“Ko god bude dobio poverenje, narode, govorim kao predsednik Republike, a ne kao neko ko se nalazi na prvom mestu na jednoj od izbornih list, moraće da čuva mir i stabilnost. Ali mir i stabilnost će morati da čuva štiteći naše nacionalne interese, čuvajući naše nacionalne interese, čuvajući pre svega naš narod na Kosovu i Metohiji, i ne dozvoljavajući onima koji će da ubeđuju svakoga ko bude bio na vlasti da je najbolje da se što pre odreknemo Kosova, jer tako nećemo da gledamo više u prošlost već u budućnost“, rekao je Vučič u obraćanju iz Predsedništva.

Dodao je da će svako morati tome da se odupre i da vodi računa.

“Ko može, i ko hoće, neka građani razmisle sami. Moraćemo da nastavimo sa ekonomskim razvojem, ali ćemo, kada govorimo o ekonomskom razvoju, morati pre svega da vodimo računa o inovacijama, veštačkoj inteligenciji, robotima i tome da ne zakasnimo“, rekao je on.

Dodao je da zato Srbija mora, nastavljajući svoj evropski put, vodeći računa o svojim tradicionalnim prijateljima na istoku, da se ekonomski još brže razvija.

“I ne samo onako kako je rekao MMF da ćemo biti zahvaljujući onome što smo do sada radili, a ne zahvaljujući nekom budućem radu, najbrža rastuća ekonomija sledeće godine, moraćemo taj novac da ulažemo u inovacije i u obrazovanje“, istakao je Vučić.

Danas je dan kada podnosim ostavku, zahvalio građanima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas dan kada podnosi ostavku i zahvalio je građanima koju su mu u dva navrata poklonili poverenje.

“I na taj način mi podarili najuzvišeniju dužnost i odgovornost koju jedan čovek može da dobije. Danas je dan, poštovani građani, kada podnosim ostavku, i poslednji put, u ime svih predsednika republike, pokušaću da vas ne gnjavim brojevima, ili bar ne ni upola onoliko koliko bih to mogao, već da kažem nekoliko reči o novom poglavlju koje je pred Srbijom i šta je to što oni koji dobiju narodno poverenje moraju da urade‘, rekao je Vučić.

On je rekao da je stopa nezaposlenosti 2012. godine bila 25,9 odsto, da je stopa nezaposlenosti mladih bila 54 odsto, dakle gotovo da niko od mladih nije radio, do toga da nam je kurs dinara svako jutro kada se probudite sa većom neizvesnošću čekate koliki je kurs dinara, a ne kakva je vremenska prognoza, do toga da smo ostali bez 500. 000 radnih mesta u samo tri ili četiri godine nečijeg neodgovornog mandata.

“Kada sam postao predsednik vlade, stopa javnog duga je bila 77 odsto, kako sam vam gotovo već i naveo. Danas, zahvaljujući vama, poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja, duplo niže zadužena zemlja nego najrazvijenije zemlje Evropske unije“, rekao je Vučić.

On je istakao da je Srbija na 43 odsto stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Evropskoj uniji je 84,85 odsto. “Ono na šta sam posebno ponosan su stotine fabrika, preko 300 fabrika i pogona koje smo otvorili, i stranih i domaćih, a činjenica je da danas, iako imamo za oko 500.000 manje ljudi, pre svega zahvaljujući užasno niskom prirodnom priraštaju, u našoj zemlji imamo čak 500. 000 ljudi više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine“, rekao je Vučić. Kako je istakao, to su činjenice, rezultati, kako kaže semafor, voleo to neko da čuje.

Vođstvo znači donošenje teških odluka i odgovornost za svaku odluku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras, obraćajući se iz Predsedništva pred podnošenje ostavke na tu funkciju, da vođstvo znači donošenje teških odluka i odgovornost za svaku odluku i zahvalo građanima na podršci.

Vučić je rekao da želi da obrazloži svoju odluku da podnese ostavku i da to, kako kaže, naziva ustavnim imenom, a ne onako kako su to neki drugi radili, lažnim skraćivanjima mandata i sve drugo.

“Dakle, i knjigu sam napisao. Možda ću da pročitam dve ili tri stranice, a ostalo ću iz srca i glave da govorim. ‘Došao je čas odluke. Istorija nas uči da se napredak nikada ne postiže slučajno, već kroz teške izbore, odgovornost pred sopstvenom savešću i odlučnost da se ide napred’ – to je izgovorio Vinston Čerčil kada se nalazio u sličnoj situaciji kao i ja večeras“, naveo je Vučić.

Nakon godina na čelu države, kako je rekao, shvatite da napredak retko dolazi onoliko brzo koliko biste želeli.

“Takođe, vođstvo znači donošenje teških odluka i odgovornost za svaku odluku. U tom istom duhu, predsednik Kine Si Đin Pin kaže: ‘Nikad ne zaboravite zašto ste počeli i ostvarićete svoju misiju’. Mandat predsednika Republike zaslužuje se na direktnim izborima, bez kalkulacija, dogovora, pošteno i demokratski“, rekao je Vučić.

Istakao je da je zahvalan građanima koji su u dva navrata svoje poverenje u ogromnoj meri poklonili njemu i na taj način mu podarili najuzvišeniju dužnost i odgovornost koju jedan čovek može da dobije.

Srdanović i CRTA odbili debatu, nemaju argumente, pobedio bi ih ubedljivo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da su prvi na srudentskoj listi Ilija Srdanović i CRTA odbili poziv RTS na debatu, jer nemaju nikakvu argumentaciju i zato što bi ih pobedio ubedljivo.

Na pitanje da li ostaje pri tome da će se odazvati pozivu RTS-a na sučeljavanje, s obzirom na to da će i CRTA i Ilija Srdanović odbiti taj poziv, da li možda očekuje da se predomisle i da li je CRTA u saopštenju u stvari rekla da ne smeju da dođu, rekao da je sve jasno i da ne mora ništa dodatno da objašnjava.

“Sve vam je jasno, ne moram ništa ja dodatno da vam objašnjavam. To su ljudi koji su veoma jaki kada treba da idu u Bundestag, kada treba da idu u Evropski parlament, svuda, da govore sve najgore o Srbiji“, rekao je on.

Dodao je da kada treba to da dođu da kažu u lice onome kog smatraju najodgovornijim za to, onda odjednom više nisu tako ni hrabri ni pametni.

“Zato što znaju da je istina potpuno drugačija. Ne zato što sam ja mnogo mudriji ili blagoglagoljiviji od njih, ne nego zato što znaju da nemaju nikakvu argumentaciju. Zato što znaju da bih ih pobedio ubedljivo. To su oni koji kažu da su oni samo posmatrači. Podneo sam ostavku, mogu da kažem, sram ih bilo, oni su bili najgori učesnici i Obojene revolucije i svega drugog, a sad peru ruke zato što znaju da će opet da izgube izbore“, rekao je Vučić novinarima.

Najviše ispita smo pali u prosveti, interesi profesora bili ispred interesa dece

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras, pred podnošenje ostavke, da je država najviše ispita pala u oblasti obrazovanja, jer je, kako je naveo, dozvolila da interesi pojedinih profesora budu ispred interesa dece.

“Došao sam do bolne tačke, do onoga što nazivamo nekada prosvetom i visokim obrazovanjem, možete da nazivate kako god hoćete. Tu smo najviše ispita pali i tu smo svi bili neodgovorni. Mi u vlasti, što smo to dozvolili, oni koji nikada nije trebalo da dozvole da im njihovi interesi, govorim o delu nastavnika i delu profesora, da njihovi interesi budu ispred interesa naše dece i naše budućnosti. Napravili smo strašne greške koje će nas skupo koštati u decenijama koje dolaze. Zato je naša obaveza da sve to promenimo u narednom periodu“, rekao je Vučić.

Naveo je da plate u visokom obrazovanju i prosveti nikada nisu bile veće nego sada i da smatra da treba da budu još veće.

“Nikada nisu bile veće, realno, ne nominalno. Što ne znači da ne treba da budu veće. Da, trebalo bi da budu veće. Ali nije to razlog bio. Suština je bila u tome da su se neki odnosili neodgovorno, neozbiljno, da su nam fakultete pretvarali u partijske štabove i to je jedan od razloga zbog čega se i kandidujem i zbog čega želim da takvu lošu i pogubnu politiku pobedimo“, kazao je on.

Doneo sam odluku o aboliciji i pomilovanju 49 osoba

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras, pred podnošenje ostavke, da je doneo odluku o aboliciji i pomilovanju 49 osoba, od kojih su njih 23 vezani za užasne događaje koji su se dogodili u Srbiji poslednjih godinu i po dana.

“Ja sam pretposlednjeg dana svog predsednikovanja doneo odluku o abolicijama i pomilovanju 49 lica. Od toga su 23 lica vezana za sve ove užasne događaje kroz koje smo prolazili u poslednjih godinu i po dana. I uprkos mišljenju dela komisije, uprkos mišljenju različitih službi Srbije, bezbednosnih službi, ja sam doneo odluku da pomilujem 12 lica iz Novosadske grupe, na čelu sa Milom Pajić“, rekao je Vučić obraćajući se javnosti iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Dodao je da je doneo odluku i da pomiluje 11 lica koja su, sa druge strane, učestvovala u incidentima protiv blokadera. Naveo je da je postupio kao predsednik Republike, smatrajući da će to biti dodatno pružena ruka svima koji su se ponašali neodgovorno, neozbiljno.

“Teško sam podnosio to da nam deo mladih ljudi, šta god i kako god da su teška dela počinili, svoju mladost i svoj život provode van granica Srbije, a da im to ne bi bio izbor. Nemam nikakav problem sa tim i to je bila moja odluka“, rekao je Vučić.

Za 13 godina uradili smo 686 km autoputeva, Srbija se promenila

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u poslednjih 13 godina urađeno 686 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica i ocenio da se Srbija promenila u tom periodu, dodajući da će BDP po glavi stanovnika dogodine biti 15.934 evra po glavi stanovnika.

“Ovo vam je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika 2012: 4.870 evra. Ovo je 2027: 15.934 evra po glavi stanovnika. Samo da pogledate i da vidite koliko je Srbija drugačija, kako se Srbija promenila, kako lice Srbije izgleda drugačije, ne samo zbog pruga, puteva, fantastičnih projekata kakav je Beograd na vodi, već zbog onoga što smo zemlju toliko mnogo promenili da smo postali pomalo razmaženi, smatrajući kako bi trebalo da preteknemo i Nemačku i Francusku i zemlje koje su 500 i 600 godina ispred nas, i to mislimo da možemo da uradimo za godinu, dve ili tri“, rekao je Vučić u obraćanju iz Predsedništva Srbije.

Naveo je da je još jedna stvar na koju je posebno ponosan stanje putne mreže u Srbiji.

“Ovde je za 70 godina urađeno 596 kilometara, a mi za 13 godina 686 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 kilometara nekih od najvažnijih saobraćajnica. Te saobraćajnice ne povezuju samo mesta, te saobraćajnice povezuju ljude, zapošljavaju ljude, dovode investitore u ta mesta“, rekao je Vučić.

Izvor: Tanjug, foto: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ