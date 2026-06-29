Predsednik Vučić predstavio novi paket pomoći građanima: Lekovi, penzije, struja i popusti – Ovo je detaljan plan (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je paket novih mera usmerenih na unapređenje životnog standarda građana. Ukupna vrednost paketa premašiće 600 miliona evra, a predviđeno je da obuhvati više od tri miliona građana, uz mogućnost da broj korisnika dostigne i 3,5 miliona.

Obraćanje je započeo predstavljanjem mera namenjenih najstarijim građanima, ističući da će država nastaviti da pruža dodatnu podršku penzionerima kroz povećanje primanja i druge oblike pomoći.

Nakon toga govorio je o merama koje se odnose na porodice sa decom, socijalno ugrožene građane, kao i druge kategorije stanovništva koje će biti obuhvaćene novim paketom.

1. Pomoć za najstarije i poklon od države

Predsednik je potom predstavio mere koje se odnose na penzionere, naglašavajući da će isplata biti sprovedena u roku od 90 dana i da je za tu namenu izdvojeno oko 377,2 miliona evra. Penzioneri su podeljeni u tri kategorije prema visini primanja.

– Do kraja septembra, početkom oktobra, u roku od 90 dana, imamo 1.664.438 penzionera, a iznos 377,2 miliona evra izdvojenih sredstava – 459 hiljada ih imamo, 994, lica koja će dobiti 35.000 dinara (penzioneri koji imaju do minimalne penzije od 31.000 dinara), kao podršku i pomoć države. Verujem da ćemo time da osnažimo najsiromašnije ljude, domaćinstva, ali i tamo i gde ljudi ne žive sami, da možemo da pomognemo – rekao je predsednik.

Prvu grupu čini oko 459.000 penzionera sa najnižim penzijama, do približno 31.000 dinara, koji će dobiti po 35.000 dinara pomoći.

Druga kategorija obuhvata oko 548.000 penzionera čija primanja iznose od 31.092 do 56.851 dinar. Oni će dobiti po 27.500 dinara.

Treću grupu čini oko 655.000 penzionera sa penzijama iznad tog nivoa. Iako se radi o relativno višim primanjima, i oni će dobiti jednokratnu pomoć od 20.000 dinara.

– Imamo drugu kategoriju lica, to su penzioneri koji primaju penziju veću od 31.092 dinara do 56.851 dinara. To je… njih ima 548.060, dakle ugrubo računajući, dakle nešto preko milion, milion i 9. 000 penzionera u ove prve dve grupe imamo. Oni će dobiti na poklon 27.500 dinara od države, kao što sam rekao, u narednih 90 dana. Svi ostali koji imaju preko prosečnih penzija, dakle njih je 655.384, to su ljudi nešto imućniji, koji relativno pristojno, ili pristojno, ili sasvim pristojno, ili dobro mogu da žive, u zavisnosti od toga koja je visina te penzije, dobiće podršku i poklon od 20. 000 dinara. Ja bih sada da kažem koja će još lica imati podršku, veoma značajnu.

2. Primaoci socijalne pomoći

U okviru paketa mera, Vučić je detaljno predstavio podršku usmerenu ka socijalno najugroženijim građanima, porodicama sa decom i borcima.

Pravo na jednokratnu pomoć imaće 148.658 građana koji primaju socijalnu pomoć, a oni će dobiti po 25.000 dinara.

Kada je reč o dečjem dodatku, pomoć se obračunava po detetu. Ukupno 82.000 porodica ostvaruje ovo pravo, odnosno 165.898 dece, i za svako dete biće isplaćeno po 25.000 dinara, što predstavlja značajnu podršku za socijalno ugrožena domaćinstva.

– Primaoci socijalne pomoći, njih je ukupno 148.658 građana, oni će dobiti 25.000 dinara. Primaoci dečijeg dodatka, ovde se računa po detetu, to imamo ukupno 82.000 porodica koje primaju dečiji dodatak, dakle 82.000 porodica, ali imamo ukupno 165.898 dece po kojoj se isplaćuje dečiji dodatak. I oni će dobiti svi po detetu, dakle ne po porodici, po detetu će dobiti 25.000 dinara, što mislim da je ogromna podrška za socijalno ugrožena domaćinstva u našoj zemlji, njih je 82.000 domaćinstava sa dečijim dodatkom – objašnjava predsednik.

Posebna pomoć predviđena je i za borce i primaoce boračkog dodatka. Primaoci boračkog dodatka, kojih je oko 4.929, dobiće po 25.000 dinara, dok će svi borci, ukupno 91.259 njih, dobiti dodatnih 10.000 dinara.

– Primaoce, imamo sad tu podelu na primaoce boračkog dodatka, to su oni koji su siromašniji, njih je oko 5.000, 4.929, i imamo borce. Primaoci boračkog dodatka dobiće, kao najsiromašniji i onaj socijalno najugroženiji sloj, 25. 000 dinara, ali svi borci, a njih je 91.259, ne računajući ovih 4.929 koje sam već rekao koji su primaoci boračkog dodatka, dobiće dodatnih 10.000 dinara.

Predsednik je istakao da građani mogu da računaju na isplatu u najavljenom roku, naglašavajući da država ispunjava svoja obećanja bez kašnjenja.

– Ljudi na taj novac već mogu da računaju, jer ono što sam ja govorio i ono što država Srbija obeća, nikada ne kasni nijednog jedinog dana. Dakle, ovo smo vam rekli pre kraja septembra, dakle imaćete na svojim računima. Verujem da će se posebno najsiromašniji penzioneri, ali i svi drugi, izuzetno obradovati ovim odlukama. Međutim, nije ovo sve – kaže predsednik.

3. Vaučeri za odmor

U nastavku paketa najavljeno je i izdavanje 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od 10.000 dinara, namenjenih penzionerima sa primanjima do 80.000 dinara.

Kako je objašnjeno, pravo na vaučere imaće veliki broj penzionera, odnosno više od milion i 300 hiljada njih, uključujući i one sa srednjim primanjima.

Vaučeri će moći da se koriste za banjski, planinski i seoski turizam, kao i za odmor na jezerima i rekama širom Srbije.

– Idemo sa vaučerima, 30.000 vaučera po 10.000 dinara, ali tu moram, imaju pravo svi penzioneri koji primaju penziju do 80.000 dinara. Dakle, ako smo bili na bilo koji način nedovoljno fer prema onima od 60.000, 65.000, ovde takođe imaju priliku da dobiju vaučere od 10.000 dinara, ali ovog puta ćemo da izbegnemo jedno nešto što je bio veliki problem u prethodnom periodu, i ja ću o tome otvoreno da govorim – rekao je.

Predsednik je naglasio da će ovog puta biti pod strogom kontrolom, kako bi se sprečile zloupotrebe koje su se, prema njegovim rečima, dešavale ranije.

Vaučeri će se deliti preko Pošte Srbije, uz nadzor nadležnih službi.

– To je završavalo u rukama malog broja ljudi koji su time trgovali na različite načine, a nije uvek lako i jednostavno završavalo u penzionerskim rukama. Ovog puta će biti striktnom kontrolom, striktnom kontrolom, dakle uz kontrolu nadležnih bezbednosnih službi, ići će preko pošte, ali uz striktnu kontrolu Bezbednosno-informativne agencije, to da podelimo penzionerima. Penzioner koji dođe, dakle do 80.000 dinara, to vam je do 80.000 dinara je negde oko milion i 320, milion i 330 hiljada penzionera, dakle ogroman procenat penzionera, iako sad već i ovaj broj preko 80.000 više nije mali, oko 300.000 je takvih penzionera, dakle, ali preko milion i 330, milion 340 hiljada penzionera imaće pravo da dođu i da uzmu ove vaučere. 10.000 dinara za bilo koje mesto u Srbiji, za banjski turizam, za planinski turizam, za kakav god žele ljudi, za jezera naša, reke naše, moćiće da iskoriste tih dodatnih 10.000 dinara – kaže predsednik.

4. Smanjenje troškova za lekove

Predsednik je najavio i mere koje se odnose na smanjenje troškova građana za lekove, ističući da se ovo posebno odnosi na one koji koriste redovne terapije, pre svega starije građane i penzionere.

Kako je naveo, država je preuzela deo troškova na sebe, a za ovu meru izdvojeno je oko 80 miliona evra, i ona će važiti u periodu od godinu dana.

– Ja ću vam pročitati sve reči o smanjenju troškova građana za lekove. Iznenadićete se i siguran sam da ćete, dragi građani Srbije, biti mnogo srećni. Dakle, ovde ovo se odnosi na ljude od 25-30. godine starosti, ponajviše naravno se odnosi na penzionere. Oni će razumeti, oni znaju šta su i A1 liste i o tome ćemo da govorimo sve detaljno i temeljno, ali za sve koji primaju redovne terapije ovo je bukvalno spas. Država je preuzela na sebe deo – rekao je, a posebno istakao sve primaoce redovnih terapija. Ovo nam je vremenski ograničeno na godinu dana. U to ulažemo skoro 80 miliona evra.

Cilj, kako je objašnjeno, jeste da se spreče nestašice lekova i smanji uticaj tržišnih poremećaja na dostupnost terapija, kao i da se ublaži pritisak visokih cena koje formira farmacuetsko tržište.

– Mi pokrivamo troškove da ne bismo imali nestašice lekova, da ne biste imali pobunu farmaceutske industrije i dela onoga što ljudi, ja bih rekao s pravom, ma koliko se neko na mene ljutio, nazivaju farmakomafijom. Zato što ste vi ucenjeni. Oni mogu da vam daju cenu koliku god hoće, neće da prihvate generičke lekove. Ucenjeni ste time jer mogu da vam izazovu nestašice na tržištu u svakom trenutku, i onda bolje vam je da imate i po najvišoj ceni lek nego da ga nemate uopšte – rekao je.

Predsednik je naveo da će određeni lekovi, koji su ranije koštali između 5.000 i 6.000 dinara, ubuduće moći da se kupe po ceni od oko 2.000 dinara, čime bi se značajno smanjilli mesečni troškovi pacijenata koji koriste više terapija.

– E zato, da ne bismo imali lekove po najvišoj ceni, mi smo preuzeli taj trošak na sebe. Ovo plaća država Srbija, sad ćete da vidite kako. Ja sam doneo na ovom poslužavniku, pokazaću vam svaki lek, jer ja verujem da je najbolje da kada ljudi za različite oblasti, dakle, da kada ljudi vide na tom primeru da će im biti stvari mnogo jasnije koliko će moći da uštede i šta će u stvari da dobiju. Vi imate lekove koji imaju, koji koštaju po 5 i 6 hiljada dinara, sad će da koštaju po 2 hiljade dinara. Pa zamislite penzionera koji troši 12 hiljada dinara na te lekove na mesečnom nivou, a sada će da potroši 4. 000 dinara – objašnjava predsednik.

Detaljan spisak sniženih cena lekova 👉Glukoza (za dijabetes) – sa 283 dinara na 121 dinar

👉Plavix (antikoagulant) – sa 302 diara na 60 dinara

👉Lorista (za pritisak) – sa 176 dinara na 50 dinara

👉Diaprel (dijabetes) – sa 265 dinara na 102 dinara

👉Klindamicin (antibiotik) – sa 226 dirana na 75 dinara

👉Hemomicin (antibiotik) – sa 184 dinara na 92 dinara

👉Levoxa (antibiotik) – sa 369 dinara na 92 dinara

👉Saflutan (kapi za glaukom) – sa 635 dinara na 181 dinar

👉Nolpaza (protiv želudačne kiseline) – sa 195 dinara na 97 dinara

👉Pulmikort (pumpica za astmu) – sa 320 dinara na 91 dinar

👉Panklav 2X (antibiotik) – sa 260 dinara na 71 dinar

👉Nebilet Plus 5 (hipertenzija) – sa 269 dinara na 73 dinara

Vučić je najavio i uvođenje novih lekova na recept, odnosno lekova kod kojih država preuzima deo troškova. Reč je o terapijama koje do sada nisu bile dostupne kroz sistem zdravstvenog osiguranja u tom obimu.

Kako je naveo, među njima su lekovi za novu oralnu antikoagulantnu terapiju, namenjenu sprečavanju zgrušavanja krvi, kao i lekovi za srčanu insuficijenciju, odnosno slabost srca.

Istakao je da su ovi lekovi do sada pacijentima bili finansijski teško dostupni, jer su se plaćali po visokim cenama, dok će ubuduće biti značajno jeftiniji i u određenoj meri pokriveni od strane države.

Lekovi za srčanu slabost ranije su koštali između 2.500 i 4.500 dinara, a ubuduće će se njihova cena kretati između 1.650 i 1.800 dinara.

Lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi, koji su ranije koštali od 1.700 do 6.000 dinara, biće dostupni po cenama od oko 750 do najviše 1.100 dinara.

5. Lekovi za rak

Predsednik je rekao da je država od 2021. godine obezbedila nove lekove za lečenje više vrsta raka. To su lekovi koji se koriste za rak dojke, pluća, bešike, jetre, žučnih puteva i jajnika.

– U aprilu 2021. godine potpisali smo posebne ugovore za deset novih bolesti. To su četiri leka: Enhertu, Infinzi, Limpraza i Injudo. Obezbeđen je time pristup najmodernijim onkološkim terapijama za pacijente u Srbiji, to su indikacije koje podrazumevaju bolesti od raka dojke, pluća, bešike, jetre, žučnih puteva, kao i raka jajnika. Novina su rak jajnika i ove gastrointestinalne bolesti, koliko sam ja razumeo. To je potpuno novo, a ojačavamo – rekao je.

Takođe je rekao da se na listu lekova koje plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje uvodi i lek Forxiga, koji pomaže ljudima sa slabim srcem. Taj lek je ranije koštao oko 2.500 dinara, a sada će koštati najviše oko 1.650 dinara.

– To smo platili mnogo, i želim da vas obavestimo da se na listi lekova RFZO, gde ćemo da vam nosimo troškove, nalazi se i lek koji se često koristi za srčanu insuficijenciju, lek Forxiga. On je za srčanu slabost, pacijenti su ga plaćali najmanje 2.500 dinara, sada ćete ga plaćati najviše 1.650 dinara, zahvaljujući i razumevanju kompanija koje proizvode i ovim principom doplate o čemu smo pričali. Dakle, najviše će vas toliko koštati. Mislim da je to takođe jedan veoma važan lek za sve ljude koji imaju srčane slabosti i daće im mnogo značiti – kazao je.

Predsednik je najavio i nove velike ugovore sa farmaceutskim kompanijama, koji će državu koštati oko 100 miliona evra u naredne tri godine.

Ti lekovi dolaze iz Amerike i koriste se za lečenje različitih vrsta raka, kao što su rak dojke, pluća i melanom.

– I nova stvar, pre neki dan smo pregovarali, niko o tome nije ni govorio niti je primetio u javnosti. Mi smo razgovarali sa kompanijom MSD za zaključenje posebnog ugovora, to mnogo, mnogo košta. To će nas za tri godine da košta 100 miliona evra, da znate, kao državu. Mnogo košta. To su enormna ulaganja u zdravstvo, u zdravlje ljudi, i samo hoću da to ljudi znaju. Šta leče ti lekovi? To su, to su američki lekovi – kazao je predsednik.

Rekao je da će se u narednom periodu proširiti broj bolesti koje se mogu lečiti tim lekovima, ali i da je važno da se bolest oktrije na vreme, zbog čega se ulaže i u preglede i preventivne pretrage.

– Šest različitih indikacija u okviru karcinoma dojke, karcinoma pluća i melanoma. I to će biti proširenje na još deset indikacija, koje se odnose na sledeće lokalitete malignih obolenja. One će u prvoj fazi, kada se otkrije na vreme. Zato ćemo da idemo sa ovim ambulantama. Juče smo primili 35 lica u Senjskom Rudniku. Dvoje lica smo poslali, starije dobi smo poslali na dalje lečenje. Otkrili smo nešto. To će ljudima pomoći. Zato su nam važne ove ambulante, zato su nam važne prevencije, zato su nam važni upotreba magneta što je moguće više, slajsnig skenera i svega drugog. Ovo će nam sve biti od aprila 27., a ove prve lekove od AstraZenece od novembra meseca ove godine.

6. Mobilne ambulante

Predsednik je rekao da je država već kupila 10 mobilnih ambulanti koje su koštale 225 miliona dinara, a plan je da se nabavka nastavi.

U toku je i postupak za kupovinu još 20 mobilnih jedinica – 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka – u ukupnoj vrednosti od oko 4 miliona evra.

Kako je naveo, cilj je da se zdravstvene usluge približe ljudima u manjim i udaljenim mestima, gde je teže doći do lekara i apoteka.

– Kupili smo ovih 10 mobilnih ambulanti, kupovaćemo dalje, one su nas koštale 225 miliona dinara. Istovremeno, u toku je procedura nabavke još 20 mobilnih ambulanti, i apoteka, 15 ambulanti i 5 apoteka, ukupne predviđene vrednosti 4 miliona evra. Planirana distributivna lista za nabavku mobilnih ambulanti je sledeća: Pirot, Zaječar, Surdulica, Kladovo, Kragujevac, Čačak, Užice, Niš, Zrenjanin, Šabac, Vrbas, Kraljevo, Novi Pazar, Sremska Mitrovica. Za mobilne apoteke: Kragujevac, Užice, Niš, Novi Pazar, Novi Sad. Želim… dužan sam da ukažem, jer su ovo državni novci, ali želim i vama da kažem da samo znate koliko država brine o tome – rekao je predsednik.

Mobilne ambulante bi trebalo da budu raspoređene u više gradova i opština, među kojima su: Pirot, Zaječar, Surdulica, Kladovo, Kragujevac, Čačak, Užice, Niš, Zrenjanin, Šabac, Vrbas, Kraljevo, Novi Pazar i Sremska Mitrovica.

Mobilne apoteke će biti u Kragujevcu, Užicu, Nišu, Novom Pazaru i Novom Sadu.

Predsednik je naglasio da se sve ovo finansira iz državnog budžeta i da je cilj da se zdravstvena zaštita učini dostupnijom ljudima širom Srbije, posebno u manjim sredinama.

7. Manji računi za struju i gas

Predsednik je rekao da se uredba o energetski ugroženim kupcima produžava i posle 1. oktobra 2026. godine. Za ovu meru država će izdvojiti dodatnih oko 28,1 milion evra.

Kako je objasnio, građani iz socijalno ugroženih grupa će imati manji račun za struju i gas, i to od 20 do 40 odsto.

Ova pogodnost važi za najugroženije građane, uključujući i one kategorije koje su već obuhvaćene prethodnim merama pomoći.

Pored toga, penzioneri će imati i dodatni popust od 1.000 dinara na račune.

IZVOR: INFORMER.RS