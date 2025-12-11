Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam opredelio je u budžetu za sledeću godinu preko 30 miliona dinara za edukacije u oblasti veštačke inteligencije, rekao je sekretar Nenad Ivanišević. U Privrednoj komori Vojvodine održana je konferencija o kreativnim industrijama pod nazivom „Podrži kreativne vrednosti“. Tema pete po redu konferencije bila je kultura kao faktor konkurentnosti u segmentu AI u Srbiji, robotizacija u praksi, kako nove tehnologije pobeđuju stare strahove i veštačka inteligencija , od straha do odgovorne primene.

Na petoj po redu konferenciji o kreativnim industrijama pod nazivom „Podrži kreativne vrednosti“, u Privrednoj komori Vojvodine, učestvovao je i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević, koji je naglasio da su budžetom za narednu fiskalnu godinu predviđena sredstva u oblasti edukacija, koje se odnose i na edukacije posvećene korišćenju svih alata, a posebno veštačke inteligencije u ugostiteljstvu, turizmu i privredi.

Sekretar Udruženja usluga Privredne komore Vojvodine Branislav Mamić, ispred organizatora je rekao da je vreme da se ozbiljno upusti u definisanje ciljeva i upotrebu veštačke inteligencije, kao i da se razgovara na pravi način o njenim korisnim efektima u svim privrednim granama, ali i o alatima koji se nude. Cilj Konferencije je da osnaži učesnike da sa više kritičkog mišljenja pristupe alatima koje nudi veštača inteligencija, uz jasna pravila, ograničenja i primere dobre prakse.

Pomoćnica direktora Privredne komore Srbije, Vidosava Džagić, napomenula je da kultura ima direktnu vezu sa bržom implementacijom određenih rešenja veštačke inteligencije.

Privredna komora Vojvodine, kao organizator konferencije „Podrži kreativne vrednosti“, želela je da, na ovaj način, ukaže na to da se primena veštačke inteligencije sa stvarnom radnom snagom dopunjuje, a ne zamenjuju. Kako bi se smanjile predrasude i povećalo poverenje u inovacije, učesnici konferencije nastoje da pomognu u razumevanju kako veštačka inteligencija može da se koristi na odgovoran, etičan i bezbedan način.