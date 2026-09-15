Prijem za vatrogasce-spasioce u Gradskoj kući

U Gradskoj kući organizovan je prijem kod gradonačelnika Mladena Bogdana za pripadnike Vatrogasno-spasilačkog bataljona Kikinda, koji su tokom ovogodišnje sezone požara bili angažovani na gašenju požara na više lokacija širom Srbije. Jedno od najznačajnijih i najzahtevnijih ovogodišnjih angažovanja bilo je na gašenju velikog požara u Deliblatskoj peščari, gde su se vatrogasci-spasioci, zajedno sa kolegama iz drugih delova Srbije, danima borili sa vatrenom stihijom i sprečavali njeno dalje širenje. Kao znak zahvalnosti za angažovanje i doprinos u gašenju požara, pripadnicima Vatrogasno-spasilačkog bataljona Kikinda uz zahvalnicu uručen je klima-uređaj, namenjen za potrebe bataljona.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona i u narednom periodu biće na raspolaganju građanima, spremni da reaguju u situacijama u kojima su brzina i dobra organizacija od presudnog značaja.