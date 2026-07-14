PSS Kikinda dobila sredstva za analizu zemljišta u Kikindi i Novom Kneževcu

Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi Kikinda odobrena su sredstva u iznosu od milion i 26 hiljada dinara za realizaciju analiza 353 uzoraka obradivog poljoprivrednog zemljišta sa teritorije Kikinde i Novog Kneževca. To je gotovo dvostruko veći broj uzoraka, što će poljoprivrednim proizvođačima omogućiti kvalitetniju kontrolu i bolje planiranje proizvodnje.

-„ Radi se o agrohemijskim analizama, s tim da postoji jedna mala novost u ovogodišnjim aktivnostima. Prvo bih rekao da je ova aktivnost nešto obimnija u odnosu na prethodnih nekoliko godina – praktično je udvostručena. Novost je i to što će 20 procenata, odnosno oko 70 uzoraka, biti uzorkovano specijalizovanim vozilom koje poseduje sondu i ima mogućnost mapiranja terena. To je praksa koja se primenjuje poslednjih deset godina, a poljoprivredne stručne službe imaju i takvu mogućnost. Na teritoriji AP Vojvodine postoje tri takva vozila koja će pokrivati službe koje se bave ovim poslovima.” izjavio je Mladen Đuran, direktor PSS Kikinda.

Pored PSS Kikinda, sredstva su dodeljena i stručnim službama u Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Senti, Somboru, Bačkoj Topoli, Vrbasu, Vršcu, Novom Sadu, institutu Tamiš u Pančevu, Rumi i Subotici.