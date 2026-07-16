Rebalansom budžeta gradska kasa uvećana za 348 miliona dinara

Na 18. sednici Skupštine grada usvojen je rebalans budžeta za tekuću godinu, kojim je gradska kasa uvećana za 348 miliona dinara i sada iznosi četiri milijarde i 479 miliona dinara. Dodatna sredstva opredeljena su za izgradnju prečistača za pijaću vodu u selima, rekonstrukciju ulica Stevana Sinđelića, Vojvode Putnika i Vojvode Mišića, subvencije novoosnovanom Javnom preduzeću „Jezero“, kao i za uslugu ličnih pratilaca, prevoz srednjoškolaca i troškove odvoženja i deponovanja otpada.

-„ Pred nama je još mnogo posla. Do kraja godine očekujemo završetak rekonstrukcije Gimnazije i Ekonomsko-trgovinske škole, dok bi najveći deo radova na Osnovnoj školi „Feješ Klara“ takođe trebalo da bude okončan. U obnovu ove dve obrazovne ustanove biće uloženo oko milijardu dinara“, rekao je gradonačelnik Mladen Bogdan.

Usvojeni su izveštaji o poslovanju javnih preduzeća „Kikinda“, „Toplana“ i „Autoprevoz“ za prošlu godinu, kao i izmene njihovih programa poslovanja i program rada JP za sport „Jezero“ za 2026. godinu. Odbornici su dali saglasnost i na povećanje cena usluga sakupljanja i deponovanja otpada, usvojili izmene odluke o javnim parkiralištima, kao i odluku o pokretanju postupka prodaje kompleksa nekadašnje „Auto-kuće“, u okviru kojeg se nalazi i suvlasnički udeo grada u objektima koje trenutno koristi kompanija „Zopas“. Početna vrednost ove nepokretnosti procenjena je na 2,2 miliona evra. Usvojene su i odluke o otuđenju zemljišta u industrijskoj zoni „Rasadnik“ kao i izmene kadrovskog plana Gradske uprave i promene u Upravnom odboru Centra za likovnu i primenjenu umetnost „Tera“.