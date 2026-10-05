Rusko Selo obeležilo Dan oslobođenja uz osvrt na ulaganja i razvoj sela

Rusko Selo nastoji da kroz ulaganja u infrastrukturu i javne objekte unapredi uslove života meštana, a deo tih aktivnosti predstavljen je na svečanoj sednici Saveta Mesne zajednice, održanoj povodom Dana oslobođenja u Drugom svetskom ratu.

Tokom prethodnog perioda sanirani su pojedini javni objekti, uređivane saobraćajne površine i pripremana projektna dokumentacija za nove investicije. Ulaganja su obezbeđivana i izvan gradske kase, kroz konkurse pokrajinskih i republičkih institucija.

Lovačko udruženje „Zec” prošle godine dobilo je više od 1,5 miliona dinara od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu za sanaciju objekta, dok je DVD Rusko Selo ove godine od Ministarstva za brigu o selu dobilo 1,3 miliona dinara za obnovu objekta i zamenu stolarije.

Oko 4,5 miliona dinara uloženo je u Dom omladine, gde su urađeni energetska sanacija, izolacija i završna fasada. Uređen je i parking prostor ispred Torontala.

Predsednik Saveta MZ Rusko Selo Dušan Marjanović kaže da je priprema projektne dokumentacije važna jer otvara mogućnost da se za naredne investicije konkuriše kod viših nivoa vlasti.

– Bitno je da ulažemo i da ćemo i dalje ulagati i nastaviti da stvaramo bolje uslove za život naših meštana. Pored sredstava iz gradske kase, važno je da radimo na realizaciji projekata i tehničke dokumentacije, kako bismo mogli da konkurišemo kod viših instanci. To je primer dobre prakse koji treba da sledimo – istakao je Marjanović.

Da selo ima potencijal za dalji razvoj pokazuje i podatak da se u prethodnom periodu, zahvaljujući programu Ministarstva za brigu o selu, doselilo oko trideset porodica.

Na svečanoj sednici, kojoj je prisustvovao i gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan, uručena su priznanja pojedincima koji su svojim radom doprineli zajednici. Nagrađeni su učenik generacije OŠ „Gligorije Popov” Aleksa Brstina, humanitarac Slavko Popović i član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rusko Selo Janoš Gazo.

Dan oslobođenja obeležen je i polaganjem venaca, čime je odata počast stradalima u Drugom svetskom ratu. Za meštane je to bila prilika da se podsete prošlosti, ali i da sagledaju šta je urađeno i koje su potrebe sela u narednom periodu.

Foto: Čedomir Vujanić