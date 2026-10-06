“Sad shvatam da ih onaj kamen za kupus odlično predstavlja” Vučić odgovorio na histeriju i uvrede blokadera

Nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić, brutalno je razmontirao potpunu histeriju blokadera koji danima beže od svake vrste dijaloga i televizijskih debata.

Vučić se oglasio na društvenim mrežama nakon što je objavio snimak sa slikom Ilije Srdanovića, prvog na blokaderskoj listi i kamenom za potapanje kupusa umesto Srdanovića, koji beži od sučeljavanja stavova:

– Kad ih pozovete na dijalog i debatu, svi junaci nikom ponikoše! Ipak, strašno su hrabri kad misle da odgovora nema. Kad vidim kakvim se argumentima, čitaj uvredama, služe, shvatim da ih onaj kamen za kupus odlično predstavlja – poručio je Vučić i dodao:

– Dragi narode, jutros sam, čini mi se, na jedan upečatljiv način pokazao besmisao izbegavanja televizijskih debata, bilo kakvih debata, duela, i ukazao na to koliko je štetno i loše kada neko od političkih prvaka beži od razgovora, beži od dijaloga. Na to su reagovali sa takozvane studentske, blokaderske liste, histerično, nervozno. Oduševljen sam kako su reagovali. Videli ste, ne postoji niko ko nije gotovo izgubio razum zbog jednog razumnog pokazivanja kako neko izbegava svoje demokratske obaveze. – rekao je Vučić.

Lider liste “Ujedinjena Srbija” osvrnuo se na bolesne uvrede koje su mu uputili ostrašćeni uličari, uključujući i besmislene optužbe o lekovima:

– I svi mogući komentari, tipa, “vidite lud nam je bivši predsednik”, a “od Ferveksa ne znam šta mu se dogodilo”… Šta ćete, neko pije Ferveks, neko koristi Ferveks, ja ne znam šta je kokain, nisam nikada ni video u životu, tako da ne ljutite se, što koristim Ferveks, te moguće da je do toga. A onda kažu, pa ni Kaligula, ni… , ni Oto Bavarski nisu bili ovakvi. Pa nisu. Sigurno da nisu. Nisu hteli da razgovaraju sa protivnicima kao ja, ali su imali karakteristike onih koji neće da razgovaraju sa protivnicima, koji bi da nikada ni za šta ne pitaju narod, baš sve ono što vi radite. – rekao je Vučić.

Vučić je na kraju poručio da ga raduje nervoza u redovima lažne elite i poslao im brutalnu poruku pred predstojeće oktobarske izbore:

– Ali sam mnogo srećan zbog vaše nervoze. Mnogo srećan zbog toga što oni, koji ne možete da pobedite i od onih od kojih ne možete da budete uspešniji u radu, znanju, kako hoćete, i poštovanju demokratskih pravila i procedura, morate da proglasite za lude. Nego, imam za vas još jednu nezgodnu stvar. Možete da mislite kad od tako ludog izgubite, onako ubedljivo kako ćete da izgubite 25., možete da mislite kad postanem pametan, normalan, sa kolikom razlikom ću u narednim godinama da vas pobeđujem. Srbija pobeđuje! – zaključio je Aleksandar Vučić.

Izvor: informer.rs