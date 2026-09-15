Saobraćaj: U Kikindi tri nezgode, jedno lice povređeno

Tokom prethodnog dana na putevima u Srbiji dogodilo se 90 saobraćajnih nezgoda, u kojima su povređene 44 osobe. Na području Policijske uprave u Kikindi evidentirane su tri saobraćajne nezgode, a u jednoj od njih jedno lice je povređeno. U Srbiji je završena i deveta Centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja, sprovedena od 10. do 13. septembra. Saobraćajna policija otkrila je ukupno 29.296 prekršaja, od čega se najveći broj, 21.381, odnosio na prekoračenje dozvoljene brzine. Zbog vožnje pod dejstvom alkohola iz saobraćaja su isključena 983 vozača, dok je 30 vozača zadržano zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ministarstvo unutrašnjih poslova najavljuje nastavak pojačanih kontrola saobraćaja, sa ciljem povećanja bezbednosti na putevima i smanjenja broja stradalih.