Saopštenje Gradskog odbora Srpske napredne stranke

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Kikindi oglasio se povodom autorskog teksta narodne poslanice Tanje Race, u kojem je, kako navode, komentarisala Milenka Jovanova i budžet grada Kikinde. Poruka kikindskih naprednjaka i više je nego jasna – građani nastavljaju da pružaju podršku politici Aleksandra Vučića i Milenka Jovanova. Saopštenje prenosimo u celosti:

„Kad politički anonimus pokuša sebi da da na značaju pa komentariše Milenka Jovanova, dobijemo opskurni pokušaj nižerazrednog igrača Đilasove stranke koja će se u nekom od narednih istraživanja javnog mnjenja naći u kategoriji “ostali”. Tako je izvesna Đilasova poslanica, Tanja Raca, za koju niko čuo nije u autorskom tekstu, Šolakovog glasila, komentarisala Milenka Jovanova i budžet grada Kikinde. S obzirom da deli stavove najvećeg tajkuna u istoriji Srbije, Dragana Đilasa, koji se za samo nekoliko godina preko grbače naroda enormno obogatio i inkasirao 619 miliona evra, mogla bi da odgovori da li je bar malo sramota da uopšte spominje novac građana ili misli da je nastupila kolektivna amnezija i da se vremena žutih lopova niko više ne seća. Razorili su zemlju, pola miliona ljudi ostavili na ulici, dugovali i Bogu i narodu, dečije dodatke, materijalne nadoknade, račune plaćali nisu, zdravstvo ostavili na dnu, škole i bolnice u raspadu, ali džepove tajkuna rašivali i proširivali. Šta kaže poslanica za koju niko čuo nije koliko su joj poznati tokovi novca njenog šefa Zorana Mileševića koji je oteo od građana Kikinde? Kad će taj novac biti vraćen u budžet? Na čijim je računima novac građana Kikinde koji je oteo lokalni tajkun završio? Koliko je privatnih časova poslanica održala i koliki je porez platila državi? Ili ga je utajila? Tipičan modus operandi ili sa kim si, takav si. Društvo najvećih lopova i drogiranih kokošaka, tajkuna i nasilnika stalo je mirno pred komandom opskurnih likova koji bi da igraju u Premijer ligi, a završiše u beton ligi. Jedno zapamtite, pošten čovek koji se bori i voli svoju zemlju, živi normalnim životom, hoda podignute glave, priča i peva među svojim ljudima pod šatorom ili vedrim nebom, sasvim je svejedno, zove se Milenko Jovanov. Dotična poslanica, za koju je retko ko čuo, deli iste vrednosti sa Marinikom Tepić o genocidu u Srebrenici i Đilasovom “Platformom za evropsku Srbiju” gde se AP Vojvodini dodeljuje pozivni broj +384. To su fundamentalne razlike u politikama koje pomenuta ne razume. Da kupi kvalitetnu knjigu ili ogledalo, bilo bi mudrije. Jedno je sigurno, pobediće hrabri narod koji je sačuvao zemlju od vas blokadera i nasilnika, pobediće Aleksandar Vučić i Ujedinjena Srbija, a Milenka Jovanova ćete gledati još dugo. Možda nešto i naučite, mada…” zaključuje se u saopštenju Gro SNS Kikinda.