Siniša Mali sa Velikog skupa Ujedinjene Srbije: „Kada smo složni i ujedinjeni, nepobedivi smo“

Siniša Mali poručio je sa Velikog skupa Ujedinjene Srbije da veliki broj okupljenih pokazuje podršku politici Aleksandra Vučića, a kao ključne rezultate izdvojio je rast plata i penzija, stabilan dinar i nisku nezaposlenost. Istovremeno je priznao da je bilo grešaka i pozvao građane da 25. oktobra podrže listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

„Kada pogledate sve ove ljude oko mene, njihovu ljubav, dobru atmosferu, nema tu one mržnje koju vidite kod blokadera, nema nasilja. Normalna Srbija koja se druži, razgovara, razmenjuje lepa iskustva, lepo se ponaša i lepo se oseća“, rekao je.

Mali je dodao da je za njega najvažnija poruka skupa upravo zajedništvo.

„Svi kada smo zajedno, kada smo složni, jedinstveni, ujedinjeni, mi smo tada nepobedivi. To je najvažnija slika i najvažnija poruka skupa danas u Areni“, poručio je.

Govoreći o ekonomiji, Mali je rekao da mu mnogo znači što građani među najvećim uspesima izdvajaju plate i penzije.

„Ovo je period najbržeg ekonomskog rasta i razvoja Srbije u njenoj istoriji. Imate stabilan dinar već deset godina, rekordno visoke plate, penzije, minimalnu zaradu, rekordno nisku nezaposlenost“, rekao je.

Istovremeno je priznao da je bilo i grešaka.

„Ima dosta toga što nismo uradili. Ima i dosta grešaka koje smo pravili. Ja se izvinjavam svim građanima Srbije na greškama koje smo počinili u međuvremenu, jednostavno, ko radi taj greši“, rekao je Mali.

Dodao je da smatra da je danas stanje u zemlji „neuporedivo bolje nego 2012. godine“.

U nastavku je kritikovao političke protivnike i rekao da, prema njegovom mišljenju, Studentska lista predstavlja povratak kadrova iz perioda prethodnih vlasti.

„To su sve bivši DOS-ovski kadrovi, od Nikezića, Šoškića, Pajtićevih, Đilasovih i drugih kandidata. Način na koji ponovo žele da se vrate na vlast je upravo pod takozvanom Studentskom listom“, rekao je Mali.

Na kraju je izbore 25. oktobra označio kao veoma važne i predstavio ih kao izbor između nastavka aktuelne ekonomske politike i povratka na period pre 2012. godine.

„Ili ćemo da nastavimo ovim putem ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja, da gradimo puteve, pruge, otvaramo nova radna mesta, dižemo plate i penzije, da se borimo za nezavisnu, samostalnu i slobodarsku Srbiju, ili ćemo da se vratimo u vreme blokada“, rekao je.

Mali je potom pozvao građane da podrže listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ i rekao da želi da Aleksandra Vučića vidi na mestu predsednika Vlade u narednom mandatu.

Foto, izvor: alo.rs – Nevena Anđelković