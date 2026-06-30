Skupština grada jednoglasno usvojila odluku o finansiranju specijaliste onkologije

Jednoglasnom odlukom svih odbornika, predstavnika vladajuće većine i opozicije, na 17. sednici Skupštine grada Kikinde usvojena je najvažnija tačka dnevnog reda koja se odnosila na obezbeđivanje i isplatu finansijskih sredstava za angažovanje specijaliste onkologije na teritoriji grada. Za ovu namenu biće izdvojeno više od dva miliona dinara, a troškove angažovanja specijaliste koji će brinuti o trenutno 225 onkoloških pacijenata u kikindskoj Opštoj bolnici snosiće lokalna samouprava.
-„ Slažem se oko svake moguće borbe i svakog mogućeg vida borbe za poboljšanje uslova u zdravstvenom sistemu i onaj ko je sa mnom i u mom timu, pošto imamo i kolege koje su u zdravstvu i oni znaju da smo nekoliko puta nedeljno na vezi, da se borimo i trudimo zajedno sa višim instancama da nam zdravstveni sistem bude još bolji. Takođe, trudimo se na svaki mogući način da izdejstvujemo ono što nam je ostalo za konačni završetak prve faze rekonstrukcije bolnice i nadamo se da ćemo od Pokrajine uspeti da izdejstvujemo sredstva za kupovinu nameštaja, prolongiralo se, ja radim na tome da dobijemo ta sredstva, da bi mogla ta druga faza da se započne,” izjavio je gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.
Do potrebe za donošenjem ove odluke došlo je nakon promene modela finansiranja lekara angažovanih po osnovu dopunskog rada. Kako Opšta bolnica trenutno nema stalno zaposlenog onkologa, usvojenom odlukom stvoreni su uslovi za angažovanje specijaliste do povratka lekara sa specijalizacije, koji se očekuje naredne godine.
-„ Ovde će isključivo ova odluka biti budući osnov za pravdavanje ovih sreddstava u svim eventualnim budžetskim kontrolama i slično i molim vas da kao skupštinske odbornice i odbornici shvatite ovu važnost. Ovde grad nije imao ni jednu drugu mogućnost ni procedure kojom bi mimo ove odluke obezbedio ova sredstva,” nadovezala se Tamara Radlović, članica GV za socijalnu politiku.
Na sedamnaestom skupštinskom zasedanju usvojena je odluka o konsolidovanom završnom budžetu grada za perthodnu godinu, izveštaji o radu i poslovanju mesnih zajednica i ustanova na teritoriji grada.