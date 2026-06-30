Skupština grada jednoglasno usvojila odluku o finansiranju specijaliste onkologije

Jednoglasnom odlukom svih odbornika, predstavnika vladajuće većine i opozicije, na 17. sednici Skupštine grada Kikinde usvojena je najvažnija tačka dnevnog reda koja se odnosila na obezbeđivanje i isplatu finansijskih sredstava za angažovanje specijaliste onkologije na teritoriji grada. Za ovu namenu biće izdvojeno više od dva miliona dinara, a troškove angažovanja specijaliste koji će brinuti o trenutno 225 onkoloških pacijenata u kikindskoj Opštoj bolnici snosiće lokalna samouprava.

-„ Slažem se oko svake moguće borbe i svakog mogućeg vida borbe za poboljšanje uslova u zdravstvenom sistemu i onaj ko je sa mnom i u mom timu, pošto imamo i kolege koje su u zdravstvu i oni znaju da smo nekoliko puta nedeljno na vezi, da se borimo i trudimo zajedno sa višim instancama da nam zdravstveni sistem bude još bolji. Takođe, trudimo se na svaki mogući način da izdejstvujemo ono što nam je ostalo za konačni završetak prve faze rekonstrukcije bolnice i nadamo se da ćemo od Pokrajine uspeti da izdejstvujemo sredstva za kupovinu nameštaja, prolongiralo se, ja radim na tome da dobijemo ta sredstva, da bi mogla ta druga faza da se započne,” izjavio je gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.