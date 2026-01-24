Snežne padavine izuzetno su pogodovale zimskim kulturama

Ove zime snežne padavine pokazale su se kao izuzetno korisne za uljanu repicu, pšenice i ječmovi. Sneg ne samo da deluje kao prirodna zaštita korena useva od niskih temperatura, već i obezbeđuje ravnomerno vlaženje zemljišta, što doprinosi kvalitetnijem početku vegetacije i zdravijem razvoju useva u prolećnom periodu. Takvi uslovi omogućavaju da zemljište zadrži neophodnu vlagu i smanjuju rizik od oštećenja biljaka, čime se indirektno povećava šansa za bogatiji prinos.

-„ Ove snežne padavine mi smo poslednji put imali pre desetak godina i evo sad na početku 2026. Ovaj snežni pokrivač je izuzetno dobar izolator, i dalje ga ima u ataru, visine je od 2 do 3 santimetara u zavisnosti od terena i mikroklime, temperature su bile od -9 do -13 i padavine su se jako lepo odrazile na zimske kulture, pa sad videćemo šta će se dešavati u narednom periodu,” izjavio je Aleksandar Pap, savetodavac za ratarstvo PSS Kikinda.

Pored prirodnih pogodnosti koje snežne padavine donose, efikasno planiranje i praćenje stanja useva oslanja se i na savremene metode uzorkovanja zemljišta. N-min metoda uzorkovanja postaje sve češće korišćena zbog svoje preciznosti i ekonomičnosti. Princip ove metode zasniva se na uzimanju minimalnog broja reprezentativnih uzoraka, dovoljno da se dobije jasna slika o kvalitetu zemljišta, sadržaju hranljivih materija i eventualnim nedostacima vlage ili mikroelemenata.

-„ Posle nove godine uradili smo neke probne uzorke, deo šaljemo za Novi Sad na Institut, deo mi uradimo i proizvođači polako donose uzorke za analizu. Najbolje vreme za uzimanje uzoraka je početak februara gde bi se onda uradila analiza i blagovremeno prihranilo, do kraja meseca,” dodao je Pap.