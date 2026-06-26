“Sutra od 9 ujutru će biti prohodan za sve putnike”: Vučić otvorio deo auto-puta od Adrana do Preljine (VIDEO)

Svečano je otvoren deo autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka, na Moravskom koridoru, a prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se autobusom vozio novom deonicom zajedno sa predstavnicima vlade i izvođačima radova.

Obraćanje predsednika Aleksandra Vučića

– Hvala vam što ste došli po ovoj vrućini, a mi se sutra vidimo sutra ništa neće biti između nas. Čekam da vas čujem i dobijem vaše mišljenje o svemu što smo radili – rekao je na početku Vučić okupljenim građanima.

– Malopre sam u autobusu dok smo se vozili i prelazili ovih 29 kilometara našalio rekavši, a da nije bila šala, da sam uvek najsrećniji kad otvaramo deonice auto-puteva – poručio je predsednik.

Istakao je da će ovo učiniti ljudima život lakšim.

– Kad su me pitali kakav naziv da dobije, rekao sam intuitivno. Mi smo ga nazvali Moravski koridor, ali smislićete vi neko bolje. Imamo mi istorijskih ličnosti, po kojima ova deonica može da dobije ime. Veliki dan za Kraljevo, za Čačak. Ovaj auto-put je nov. On je širi od svih drugih auto-puteva. Radili smo ga sa kompanija Bektel i Enka, imali ogromnu podršku UK Finances, britanske agencije sa kojima nije uvek lako pregovarati ali kad se dogovorite to uvek bude efikasno, brzo i dobro. Uzgred, kvalitet puta je izuzetan, moći ćete da vidite u decenijama pred nama. Širina najveća, i to nije samo izgradnja puteva, već i sprečavanje poplava, koje mogu da ugroze naše ljude, useve – rekao je Vučić.

Već na proleće, napomenuo je, nastavljaju da grade prema Bogotovcu, Raški, Novom Pazaru i prema Jarinju.

– Nikad nisam čuo da u Kraljevu maštaju o auto-putu. A sad imamo auto-put do Kraljeva, za sat i 15 minuta. Ko je o tome mogao da mašta. Sutra od 9 ujutru će biti otvoren za sve putnike – zaključio je Vučić.

Vučić krenuo od Preljine ka Adranima

– Ovo je najširi autoput, on je 30 metara širine, 28 metara su obično široki autoputevi, i time pruža još veću bezbednost za učesnike u saobraćaju. On je u potpunosti digitalizovan, obezbeđena 5G mreža celom njegovom dužinom, dakle od Čačka do Kraljeva. Ja sam veoma srećan što niko nije ni sanjao da izgradimo autoput do Kraljeva, o tome se čak nije ni pričalo. Pričalo se nekada za auto-put do Čačka, nikad se ništa nije delalo, radilo, ali za Kraljevo se nije čak ni pričalo. Tako da, ovo je nova istorija – poručio je Vučić.

– Ovo dovodi fabrike, turiste, zbližava porodice, omogućava bolji životni standard. Na tome smo radili naporno – rekao je Vučić.

– Izrazito smo nisko zadužena zemlja jer nismo trošili novac. Nekako sam najsrećniji kad se grade putevi, ništa ne može da mi pokvari raspoloženje.

– Želim ljudima da kažem da već od proleća krećemo da gradimo brzu saobraćajnicu. Još problema imamo sa projektovanjem, oko zaštićene zone oko Studenice… To će dramatično da približi Novi Pazar, Rašku, Jarinje.

On je istakao da “niko nikad nije dinara uzeo ni za šta od svega toga”.

– Milion problema prilikom izgradnje auto-puta. Kraljevačkoj opštini je plaćeno više nego Čačku, onda dođu advokati, gledate šta je to što možete da uradite. Bezbroj problema je tu i ništa nije lako graditi i raditi. Ono što je važno i za Srbe i Bošnjake, i sav naš narod, na KiM, mi ćemo da platimo izgradnju brze saobraćajnice do Severne Mitrovice, verujem da će to Amerikanci uspeti da završe – rekao je Vučić i dodao:

– Ljudi moraju da razumeju da ne smemo da budemo sebični prema drugima, i generacijama koje dolaze. Uspevao sam nekada kao politički buldožer da izguram stvari koje inače nikad ne bih. Rasinski, Raški i Moravički okrug će spajati. Pola miliona ljudi. Nama je sad Beograd – Kraljevo, sat i petnaest minuta, nekada smo išli 2 i po sata. Mnogo toga gradimo i radimo prema Kuršumliji. Mi smo uradili kompletan auto-put do Niša, ulaza u Sićevačku klisuru, do bugarske granice, sve smo to napravili. Fruškogorski koridor isto, koji je veoma važan.

O navodima da je Draganu J. Vučićeviću zabranjen ulazak u Crnu Goru, rekao je:

– Ne smete da kažnjavate ljude koji drugačije misle i govore nešto što se nekome ne dopada. Mi nikad nismo reagovali na njihove najbrutalnije napade, na čitavu hajku koju su godinama vodili, nikad slično nismo odgovorili, a nažalost moraćemo da odgovorimo recipročnim merama.

Ova poddeonica Sektora 3, duga 28,71 kilometar, direktno spaja Kraljevo sa auto-putem “Miloš Veliki” u Preljini. Time se drastično skraćuje vreme putovanja između dva velika privredna centra i omogućava brži i bezbedniji saobraćaj za više od pola miliona građana centralne Srbije.

Sa Vučićem i Mali, Sofronijević i Gašić

U autobusu, koji je krenuo od Preljine ka Adranima, sa predsednikom Vučićem su i ministri Siniša Mali, Aleksandra Sofronijević i Bratislav Gašić, kao i ambasador Turske Ilhan Sajgili, otpravnik poslova ambasade SAD Aleksandar Titolo, otpravnik poslova ambasade Velike Britanije Dominik Otvej, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić, direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak i predstavnici izvođača američko – turskog konzorcijuma “Bechtel-Enka”.

Reč je o deonici autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina u dužini od 28,71 kilometar.

Vreme putovanja od Beograda do Kraljeva, povezanim autoputem “Miloš Veliki” i Moravskim koridor, preko Preljine, sada će biti sat i 15 minuta.

Moravski koridor ukupno će biti dug 112,37 km i povezaće Pojate i Preljinu odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug i u toku su radovi na izgradnji poslednje deonice od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km.

Autoput se gradi za računsku brzinu od 130 kilometara na čas, sa širinom od ukupno 30 metara, što je za skoro dva metra šire od ostalih autoputeva u Srbiji, čime će se obezbediti dodatni komfor i povećati bezbednost odvijanja saobraćaja.

Moravski koridor je prvi digitalni koridor u Srbiji, koji omogućava brzu i pouzdanu razmenu informacija, u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.

Novi autoput – nove šanse

Novi autoput značajno doprinosi razvoju lokalnih opština i sredina kroz koje prolazi, i predstavlja ogromnu šansu za domaću privredu i industriju.

U aprilu 2023. godine, puštena je u saobraćaj deonica od Pojata do Makrešana, a u decembru 2023. godine od Makrešana do Kruševca (Koševi).

Zatim je u decembru 2024. godine puštena deonica od Kruševca (Koševi) do Vrnjačke Banje, a u decembru 2025. godine za saobraćaj je otvorena i deonica Vrnjačka Banja – Vrba dužine 14 km.

Sa otvaranjem deonice od Kraljeva do Čačka dužine 28,7 km biće otvoreno ukupno 100,34 km Moravskog koridora.

Na deonici Kraljevo – Čačak (Adrani – Preljina), dužine 28,71 km izgrađena je denivelisana raskrsnica “Adrani”, koja omogućava vezu Moravskog koridora sa postojećim držanim putem IB reda 22 ( Ibarska magistrala), kao i denivelisana raskrsnica Čačak Istok (nova Preljina), koja omogućava vezu Moravskog koridora sa postojećim državnim putevima IB 22 (Ibarska magistrala) i IB 23 (Preljina-Čačak-Požega).

Takođe, izgrađen je deo denivelisane raskrsnice “Katrga”, koja će povezivati Moravski koridor sa budućom brzom saobraćajnicom Gružanski koridor i Ibarskom magistralom.

Na ovoj deonici izgrađeno je 16 mostova, četiri nadvožnjaka i sedam podvožnjaka.

Takođe, na ovom delu autoputa izgrađena su dva objekta hidrotehničkog uređenja Zapadne Morave (Objekat 17 i Objekat 18), ukupne dužine 25,25 km, kao i 4,85 km lokalnih puteva.

U okviru projekta izgradnje Moravskog koridora izvode se i radovi na hidrotehničkom uređenju reke Zapadna Morava, u dužini od oko 60 km, čime se autoput štiti od velikih voda Zapadne Morave, ali se povećava i stepen zaštite od poplava okolnog područja, što ima značajan pozitivan efekat na stanovništvo i privredu ovog područja.

Dobrobit izgradnje direktno će osetiti stanovnici Ćićevca, Varvarina, Kruševca, Trstenika, Vrnjačke Banje, Kraljeva i Čačka, kažu u Koridorima Srbije.

Izvor: informer.rs