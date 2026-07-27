Svetska nedelja dojenja od 1. do 7. avgusta

Svetska nedelja dojenja obeležava se svake godine od 1. do 7. avgusta, još od 1992. godine, u više od 170 zemalja širom sveta, sa ciljem da unapredi znanje i podigne svest o značaju dojenja za zdravlje majke i deteta, istakne njegove brojne zdravstvene i društvene koristi, kao i da podstakne sprovođenje aktivnosti usmerenih na zaštitu, promociju i podršku dojenju.

Globalni koordinator kampanje je Svetska alijansa za podršku dojenju (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA), međunarodna mreža organizacija i pojedinaca koja, u saradnji sa brojnim partnerima, aktivno radi na unapređenju prakse dojenja i stvaranju okruženja koje omogućava majkama da uspešno započnu i nastave dojenje, navodi se na sajtu Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”.

Ovogodišnja kampanja obeležava se pod sloganom “Dojenje – najbolji početak života. Osnažimo ono što je provereno najbolje” i usmerena je na razmenu iskustava i primenu primera dobre prakse koji doprinose promociji, podršci i zaštiti dojenja, kao i povećanju stope isključivog dojenja.