Svetska strongmen elita ponovo stiže u Nove Kozarce. Za osam dana, odnosno u subotu 25. jula od 19:30 kod stadiona Ilija Pantelić, ovo banatsko selo biće domaćin 24. međunarodnog takmičenja, koje će drugu godinu zaredom biti bodovano za Ligu šampiona i okupiti neke od najjačih ljudi planete. Organizatori ističu da je pred publikom još jedno vrhunsko izdanje manifestacije, uprkos sve većim izazovima u obezbeđivanju finansijske podrške. Dolaze takmičari iz Rumunije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Nemačke, Slovačke, Češke, Slovenije i Srbije, a među njima će biti i petorica članova svetske Lige šampiona koji će se boriti za nove bodove. Dragan Bogojević, predsednik Bodibilding kluba „Sloboda”, istakao je da je takmičenje tokom više od dve decenije preraslo u manifestaciju međunarodnog ranga.

– Drugu godinu zaredom organizujemo Kup Lige šampiona, što je za nas veliko priznanje. Iako je sve teže obezbediti sponzore i organizovati ovakav događaj, uspeli smo da održimo visok nivo takmičenja. Veliku zahvalnost dugujemo Gradu Kikindi, Mesnoj zajednici Novi Kozarci, svim sponzorima i medijima koji nas godinama prate i daju vetar u leđa ovoj manifestaciji – rekao je Bogojević.

Publika će imati priliku da prati pet atraktivnih disciplina – vučenje kamiona od 15 tona, nošenje dva kofera od po 130 kilograma, potisak tereta od 130 kilograma iznad glave, Herkulesov hvat sa dva automobila i završni izazov u kojem će takmičari nositi četiri devojke na stazi dugoj 20 metara. Boje Srbije braniće snagator Nemanja Tasić. Jedan od organizatora, Ilija Drljić, smatra da su Novi Kozarci postali jedinstveni na sportskoj mapi upravo zahvaljujući ovom takmičenju.

– Iz godine u godinu pomeramo granice i dokazujemo da jedno malo mesto može da organizuje događaj svetskog nivoa. Bez podrške sponzora, MZ grada i svih koji godinama stoje uz nas, to ne bi bilo moguće – istakao je Drljić.

Predsednica Sportskog saveza Kikinde Jelena Čudanov ocenila je da je velika stvar što jedno malo mesto uspeva da organizuje manifestaciju međunarodnog značaja.

– Organizacija ovakvog događaja zahteva mnogo truda i ispunjavanje visokih standarda, posebno kada se takmičenje boduje za Ligu šampiona. Zbog toga će Sportski savez Kikinde i ubuduće pružati podršku ovoj manifestaciji, koja je postala važan sportski događaj za naš kraj – rekla je Čudanov.

Takmičenje za najjačeg čoveka deo je programa „Kozaračkih letnjih večeri”, koje će trajati od 24. do 26. jula. Program počinje otvaranjem izložbe u Galeriji „Zdravko Mandić” i književnom večeri Iskre Penel. Zvršnicu manifestacije obeležiće nadmetanje u kuvanju riblje čorbe na jezeru Strelište u tom mestu.