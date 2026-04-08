Svetski dan Roma obeležen i u Kikindi

Obeležavanje Svetskog dana Roma u Kikindi proteklo je u znaku simbolike, ali i jasnih poruka o važnosti jednakih mogućnosti za sve građane. Svečanim podizanjem zastave romske nacionalne manjine ispred Gradske kuće I intoniranjem himne ukazano je na potrebu većeg uvažavanja i vidljivosti romske zajednice u društvu sklonom diskriminacijama prema pripadnicima druge nacionalnosti. Poseban akcenat i ovog, 8. aprila stavljen je na značaj obrazovanja kao ključnog faktora za unapređenje položaja Roma, kao i na podršku mladima da ostanu motivisani i istrajni u ostvarivanju svojih ciljeva.

-„ Drago mi je što obeležavamo Svetski dan Roma, studentkinja sam druge godine vaspitačkog smera u Kikindi. Ovaj dan je veoma važno obeležavati zbog svih pripadnika romske nacionalnosti kako bi deca bila obrazovana i više poštovana u društvu,” izjavila je Marijana Radu, studentkinja druge godine vaspitačkog smera u VŠSSOV u Kikindi.

Povodom Svetskog dana Roma, organizovan je i prijem u kabinetu gradonačelnika Kikinde Mladena Bogdana za srednjoškolce i studente romske nacionalnosti, gde se razgovaralo o njihovom obrazovanju, planovima za budućnost, ali i izazovima sa kojima se suočavaju. Naglašeno je i da su upravo mladi nosioci promena, te da je njihovo osnaživanje kroz obrazovanje i aktivno učešće u društvu jedan od prioriteta u narednom periodu.

-„ Ono što je važno da naglasimo je da mi kao lokalna samouprava imamo Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma i Romkinja koji je pre svega usmeren ka obrazovanju i to je ono na čemu radimo u narednom periodu i zbog toga je važno da naglašavamo da su nam uvek te mere koje sprovodimo, a vezane za samo obrazovanje mladih Romkinja i Roma nastaviti da realizujemo i dalje. Po njihovim rekacijama, reklo bi se da su i oni zadovoljni,” istakao je gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.

Prema statistici, na teritoriji Kikinde živi oko 3.000 Roma. Svetski dan Roma ustanovljen je 1990. godine, u znak sećanja na Prvi svetski kongres Roma održan početkom aprila u Londonu, koji je okupio predstavnike romske zajednice iz brojnih zemalja. Ovaj skup imao je veliki značaj za jačanje identiteta i međunarodno povezivanje Roma. Na inicijativu učesnika sa prostora tadašnje Jugoslavije, tada su usvojeni i simboli romskog naroda. Himna „Đelem, đelem“ postala je prepoznatljiv znak zajedništva, dok zastava sa plavom i zelenom podlogom i crvenim točkom u sredini simbolizuje nebo i zemlju, kao i istoriju kretanja i migracija Roma.