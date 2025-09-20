Tiborova ,,mađarica” ponovo pobedila

Tibor Kokai iz Tapiosenmartona u Mađarskoj, petostruki je uzastopni šampion ,,Dana ludaje” u Kikindi, jer je i ove godine doneo najtežu bundevu tešku čak 832 kilograma. Prvo mesto u kategoriji ,,dugajlija” osvojila prošlogodišnja pobednica Gordana Lazić, čija je ludaja dugačka čak 295 centimetara.

Tiborova ,,mađarica” ubedljivo ne najteža ludaja petu godinu zaredom, jer je teška čak 832 kilograma.

-Zalivao sam je dnevno sa 1.200 litara vode. Godina je bila sušna, ali bilo je I kišovitih dana. Seme je od moje rekorderke u Kikindi iz 2023. koja je težila 865,5 kilograma. Treba puno prehrane i pravi odnos svih sastojaka, takođe i vode-kaže Kokai.



I njegova supruga Melinda došla je sa tikvom i osvojila deugo mesto, teškom 799,5 kg, koja je rasla napolju, dok je Tiborova napredovala ,,pod folijom”.

Gordana Lazić, prošlogodišnja pobednica nadmašila je samu sebe i donela tikvu dugu skoro 3 metra.

-Negovali smo je kao bebu, ustajali noću, kopali zemlju da bi slobodno rasla. Seme je naše, a narasla je zato što je nismo preterano tretirali protiv štetočina. Kao i lane, zalivali smo je suzama- kaže Gordana.

Četvorodevna manifestacija u Kikindi odavno je premašila granice Srbije i uvrštena u Svetsku asocijacije odgajivača bundeva.