Tokom vikenda: Zbog vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci isključeno 13 vozača

Vikend na području Policijske uprave u Kikindi obeležilo je 12 saobraćajnih nezgoda. U osam slučajeva bilo je povređenih, pri čemu su tri osobe zadobile teške, a 14 lake telesne povrede. U četiri saobraćajne nezgode pričinjena je samo materijalna šteta, koja je procenjena na oko 840 hiljada dinara. Prema podacima policije, do osam nezgoda došlo je zbog nepropisnih radnji vozača, tri zbog neprilagođene brzine, dok je u jednom slučaju uzrok bilo upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. Tokom vikend kontrole saobraćaja policija je evidentirala 421 prekršaj. Zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci iz saobraćaja je isključeno 13 vozača. Sedam njih je zadržano do 12 časova, jer je kod njih utvrđena koncentracija alkohola veća od 1,20 mg/ml ili su upravljali vozilom pod dejstvom nedozvoljenih psihoaktivnih supstanci. Među evidentiranim prekršajima bilo je i 293 slučaja prekoračenja dozvoljene brzine, 42 prekršaja zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, kao i 73 druga saobraćajna prestupa.