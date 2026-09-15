Tretman komaraca u Kikindi i naseljenim mestima 16. i 17. septembra

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, tretman komaraca na teritoriji Grada Kikinde pomeren je za sredu i četvrtak, 16. i 17. septembar. Tretman odraslih formi komaraca biće obavljen sa zemlje u Kikindi i svim naseljenim mestima u sredu, 16. septembra, u večernjim satima. Za tretman će biti korišćen preparat Aqua K-Othrine EW 20, čija je aktivna materija deltametrin. Dan kasnije, u četvrtak 17. septembra, biće obavljen tretman odraslih formi komaraca u centru Kikinde, u jutarnjim satima, počev od 5.30. Istovremeno, 16. i 17. septembra biće sproveden i larvicidni tretman komaraca u kanalima i barama na teritoriji grada. Ovaj tretman nije opasan za pčele. Iz Grada upozoravaju pčelare da je preparat koji se koristi za tretman odraslih komaraca toksičan za pčele, a njegovo dejstvo traje tri dana. U slučaju nove promene vremenskih uslova, poput jake kiše ili vetra, termin tretmana može biti ponovo pomeren, o čemu će javnost biti obaveštena.