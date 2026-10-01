„Trka za srećnije detinjstvo” – po 37. put u Kikindi ove subote, 3. oktobra

Tradicionalna „Trka za srećnije detinjstvo“ biće održana u subotu, 3. oktobra, u Kikindi. Na 37. izdanju humanitarno-rekreativne manifestacije poznatom transom, duž Svetosavske ulice nadmetaće se najmlađi sugrađani, osnovci i srednjoškolci, a u posebnoj trci učestvovaće i rekreativci, bivši sportisti i profesionalci. Promoteri ovogodišnje manifestacije su uspešni sportisti – plivači Velike Kikinde Teodora Stančić i Aleksa Kockar.

Zbog održavanja 37. „Trke za srećnije detinjstvo“, u subotu, 3. oktobra biće izmenjen režim saobraćaja. Od 7 do 13 časova saobraćaj će biti obustavljen u Svetosavskoj ulici, na deonici od raskrsnice sa ulicama Mihajla Pupina i Moravskom do raskrsnice sa ulicama Vuka Karadžića i Đoke Radaka.