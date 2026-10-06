Turistička organizacija Srbije: Prijavljivanje kandidata za nagradu “Turistički cvet” do 18. oktobra

Turistička organizacija Srbije raspisala je konkurs za dodelu nagrade “Turistički cvet” za 2026. godinu a prijavljivanje kandidata otvoreno je do 18. oktobra, objavila je Turistička organizacija Srbije. TOS je konkurs raspisao za osam kategorija i to turističke organizacije, turističke manifestacije, turističke agencije, ugostiteljski objekat za smeštaj-hotel, ostali ugostiteljski objekti za smeštaj, pravni subjekti za doprinos unapređivanju turističke ponude i promocije turizma, influenseri i blogeri kao i elektronski i štampani mediji za predstavljanje Srbije kao turističke destinacije. Kandidate mogu da predlažu firme, državni organi i institucije, udruženja i građani.