U Kikindi prošle godine rođeno 380 beba, među njima i jedna u kućnim uslovima u Iđošu

Tokom 2025. godine na teritoriji grada Kikinde zabeležen je manji broj rođenja u odnosu na prethodnu godinu, pokazuju podaci Matičarske službe Gradske uprave. U matične knjige rođenih upisano je 380 novorođenih beba, što predstavlja pad od 46 rođenja u poređenju sa 2024. godinom. Statistika pokazuje da je među novorođenima bilo više dečaka nego devojčica, a jedna beba iz Iđoša je požurila i na svet došla u toplini svog doma.

-„ Najveći broj rođenih imali smo u januaru, 43 bebe, u oktobru 40, a najmanje u maju kada je bilo samo 22 bebe. Popularnija imena prošle godine bila su Vasilije, Vukašin, Luka, Nikola, Dunja, Mila i Sofija a od nesvakidašnjih imena izdvojila bih Noel, Luis, Liam, Kan, Balša, Neva, Ajla, Doroća, Bjanka i Daša,” izjavila je Kristina Pancel, zamenik matičara GU Kikinda.

Naša sagovornica objašnjava da u Srbiji postoji centralni registar matičnih knjiga, zahvaljujući kojem su sve matičarske službe međusobno povezane. Time je građanima u velikoj meri olakšana procedura dobijanja izvoda iz matičnih knjiga, kao i uverenja o državljanstvu, jer se ovi dokumenti mogu zatražiti u bilo kojoj matičarskoj službi.

-„ Što se venčanja tiče na teritoriji grada Kikinde bilo je 179 sklopljenih brakova u 2025. što je za dva braka manje u odnosu na 2024. godinu. Najviše brakova sklopljeno je u Kikindi, 131, potom u Ruskom Selu 13 i Mokrinu 10. Najveći broj parova brak je sklopio u avgustu i septembru kada je bilo po 22 venčanja a najmanje u februaru, 7 i julu 8. Po želji mladenca venčanja se održavaju na srpskom i mađarskom jeziku, taks aza venčanja u svečanoj sali Gradske uprave iznosi 700 dinara a ako mladenci žele da im matičar dođe u restoran trebaju da izdvoje 7.000 dinara. Kada su u pitanju preminuli, bilo ih je 796 u 2025. godini što je u odnosu na prethodnu manje za 38 lica. Najviše preminulih je u Kikindi – 705, Ruskom Selu 20 i Bašaidu 16, dok je najveći broj preminulih bio u januaru mesecu, kada ih je bilo 90 a najmanje u julu kada smo imali 53 preminula lica,” dodala je Pancel.