U Mokrinu u toku izgradnja pešačke staze i rekonstrukcija Doma omladine

U Ulici Dositeja Obradovića u Mokrinu u toku je izgradnja pešačke staze koja će povezati Svetosavsku ulicu i Ulicu Zlatna greda. Radove su obišli predstavnici Grada Kikinde i Mesne zajednice Mokrin, a investicija je pokrenuta na zahtev meštana ovog dela sela.

Kako je naveo Goran Ristić, predsednik Upravnog odbora MZ Mokrin, meštani su pre dve do tri godine ukazali na potrebu da se na ovoj deonici izgradi staza, jer ulicom svakodnevno prolazi veliki broj pešaka i dece.

—„ Dosta je frekventna ulica, ali nije bezbedna, pogotovo za pešake. I evo, posle oko dve godine rešićemo problem meštanima ovog dela sela”, rekao je Ristić.

Prema njegovim rečima, vrednost investicije iznosi oko tri miliona dinara, a radove finansira Grad Kikinda. Staza će se protezati od Svetosavske ulice, do Ulice Zlatna greda.

Gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan istakao je da je reč o jednoj od investicija koju su meštani označili kao važnu za ovaj deo Mokrina.

—„ Konretno ovde na terenu možemo da vidimo stazu koju su meštani ovde zahtevali, jer takvu ovaj deo sela nije imao. Ljudi su ovde često išli kolovozom, što u ovom slučaju nije bezbedno”, naveo je Bogdan.

Deo trase biće pomeren bliže kolovozu kako bi se sačuvala postojeća stabla pored stadiona, nakon čega će se staza vratiti na prostor postojećeg trotoara. Prema najavama izvođača, završetak radova očekuje se za oko nedelju dana.

Paralelno sa izgradnjom staze, u toku je i rekonstrukcija Doma onladine u Mokrinu. Radovi su usmereni na poboljšanje energetske efikasnosti objekta, smanjenje potrošnje energije i stvaranje boljih uslova za njegovo korišćenje.

—„ Suština same rekonstrukcije je da se objekat što više osposobi za kvalitetno korišćenje, a kasnije i kvalitetno održavanje. Naravno, da u narednom periodu i meštani i udruženja imaju priliku da koriste taj veoma značajan prostor za selo”, rekao je Bogdan.

On je najavio i sanaciju udarnih rupa u Mokrinu, koja bi trebalo da počne za tri do četiri nedelje.

—„ I ono što nam je takođe važno, što su ljudi pitali i zahtevali u prethodnom periodu, jeste da se saniraju udarne rupe u Mokrinu. Ima ih poprilično, one nisu nove, uvek ih je i bilo zbog veće frekvencije ali i teretnog saobraćaja. Za tri do četiri nedelje ćemo početi sa saniranjem, da i ulice budu bezbednije i da se lakše odvija saobraćaj”, kazao je gradonačelnik.

Radovi na pešačkoj stazi i Domu omladine u Mokrinu deo su šireg plana ovogodišnjih infrastrukturnih ulaganja, čija će realizacija biti praćena i u narednom periodu.