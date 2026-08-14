U nedelju humanitarni auto-skup za pomoć malom Damjanu

Kikinda će u nedelju okupiti ljubitelje automobila, ali ovoga puta zajednička strast prema četvorotočkašima imaće pre svega humanitarni cilj. Na auto-skupu biće prikupljana sredstva za lečenje sugrađanina Damjana Petrova kojem je potrebna pomoć.

Organizatori očekuju veliki broj učesnika i posetilaca, a dobrodošli su vlasnici različitih vrsta vozila koji žele da ih predstave publici i svojim učešćem podrže akciju. Priliku da pomognu imaće i građani koji dođu kao posetioci.

Slična humanitarna akcija organizovana je i prošle godine, kada je okupila veliki broj ljudi, pa organizatori očekuju da će Kikinđani i ovoga puta pokazati solidarnost.

Ideja skupa je da se prijatno nedeljno okupljanje i ljubav prema automobilima iskoriste za ono što je mnogo važnije – da što veći broj ljudi zajednički doprinese lečenju jednog deteta.

Učešće na skupu nije rezervisano samo za vlasnike posebno uređenih ili retkih automobila. Organizatori žele da događaj bude otvoren za sve koji žele da se priključe, dok će građani skup moći da podrže dolaskom i humanitarnim prilogom.

Svaka pojedinačna pomoć možda je mala, ali kada se oko istog cilja okupi čitava zajednica, ona može da napravi veliku razliku.