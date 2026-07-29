U Severnobanatskom okrugu nema potvrđenih slučajeva afričke kuge svinja

Iako na području Severnobanatskog upravnog okruga do sada nije registrovan nijedan slučaj afričke kuge svinja, nadležne službe pojačavaju mere prevencije kako bi sprečile eventualnu pojavu i širenje zarazne bolesti. To je zaključeno na sednici Okružnog štaba za vanredne situacije održanoj u Kikindi.

– „ Rizik od pojave bolesti uvek postoji i ne može se u potpunosti isključiti, budući da je reč o infekciji koja se veoma lako prenosi. Upravo zato neophodno je dosledno sprovoditi sve propisane preventivne mere kako bi se mogućnost njenog širenja svela na najmanju moguću meru. Kada virus jednom dospe u populaciju i počne da se širi, njegovo suzbijanje postaje izuzetno složen i zahtevan proces, a posledice su neminovne, naročito one koje pogađaju stočarsku proizvodnju i privredu,” istakao je Nebojša Jovanov, načelnik Severnobanatskog okruga.

Pojačane kontrole prometa životinja, češći obilasci lovišta i ažuriranje planova za reagovanje u slučaju zaraze deo su mera koje će se u narednom periodu sprovoditi na području Severnobanatskog upravnog okruga radi sprečavanja pojave afričke kuge svinja. Biće ažurirani i spiskovi ljudi, vozila i mehanizacije koji mogu biti angažovani u slučaju pojave zaraze.

Dodatni razlog za oprez predstavlja pojava kuge malih preživara u susednoj Rumuniji, zbog čega su nadležni najavili i dodatne mere zaštite. Među prioritetima je sprečavanje nelegalnog prometa stoke preko granice, kako bi se umanjio rizik od unošenja zaraze. Prema novim instrukcijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prema svaka pronađena uginula divlja svinja mora biti prijavljena nadležnoj veterinarskoj službi u roku od dva sata. Za nepoštovanje propisanih mera predviđene su kazne koje za pravna lica mogu iznositi i do tri miliona dinara.