Udruženje žena „Novi Kozarci“ proslavilo zlatni jubilej i krsnu slavu

Udruženje žena „Novi Kozarci“ obeležilo je pola veka rada i krsnu slavu Petrovdan, okupljanjem članica, prijatelja i gostiju iz više mesta. Tokom pet decenija postojanja, Udruženje je posvećeno očuvanju tradicije, običaja i kulturnog nasleđa, a kroz brojne manifestacije i aktivnosti doprinosi bogatijem društvenom životu sela i njegovoj promociji.

Predsednica Udruženja Boja Oljača istakla je da članice već 50 godina neguju običaje koje su u Novi Kozarci donele žene doseljene iz Bosne 1945. godine.

– Naš cilj je da sačuvamo tradiciju, ručne radove i recepte koje su one ponele sa sobom i prenesemo ih budućim generacijama. Petrovdan obeležavamo od osnivanja Udruženja, pa smo ove godine zajedno proslavili i našu slavu i veliki jubilej, u društvu brojnih gostiju iz različitih krajeva – rekla je Oljača.

Obeležavanju jubileja prisustvovala je i zamenica gradonačelnika Kikinde Biljana Kikić, koja je članicama Udruženja čestitala značajan jubilej i poželela im da i u godinama koje dolaze nastave da čuvaju tradiciju i okupljaju meštane i goste.

– Ovo je bila lepa prilika za druženje i zajedničko obeležavanje važnog jubileja. Želim Udruženju žena „Novi Kozarci“ još mnogo uspešnih godina rada i nastavak negovanja običaja koji predstavljaju važan deo identiteta ovog mesta – rekla je Kikić.