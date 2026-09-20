Blokaderi pedaliraju, Kikinđani odgovorili! Više od 500 građana okupilo se za politiku Aleksandra Vučića

Lažna studentska lista, bolje reći uzdanica NVO Hidre sa stranim donatorima koju predstavlja izvesni dr Ilija Srdanović, neki kažu, svojevremeno mladi liberal, miljenik milogoraca, nema plan i program, ali ima „bici turu“.

Bici tura im je izborna ponuda, osmišljena u kabinetu Dinka Gruhonjića, Bojana Pajtića i Dušana Petrovića. Atmosfera koju su nametnuli u pokušaju da sruše Srbiju rezultira time da se politički protivnici vređaju, ponižavaju i unapred proglašavaju neprijateljima. Umesto ozbiljnog razgovora o budućnosti Srbije, njihovom kampanjom dominiraju sukobi, optužbe i želja za političkim obračunom. Srbiji nije potrebna politika mržnje niti društvo u kojem se ljudi dele na podobne i nepodobne.

Njihova bici turneja, predstavljena kao važan deo kampanje, jeste putujući politički performans, cirkus koji se seli iz grada u grad.

Nasuprot tome, politika koju predvodi Aleksandar Vučić svoj učinak stavlja pred građane kroz rezultate prethodnih četrnaest godina: infrastrukturni projekti, investicije, rast zarada i penzija i razvoj zemlje. O tim rezultatima građani će dati svoj sud na izborima. A Kikinda je jutros pokazala i jednu zanimljivu sliku političkog odnosa snaga na terenu.

Njih 17 blokadera ispratilo je bici turu na nastavak njihovog besmislenog pedaliranja, dok se više od 500 pristalica i simpatizera Srpske napredne stranke okupilo da pruži podršku politici predsednika Aleksandra Vučića i izbornoj listi „Ujedinjena Srbija“. Među 17 blokadera bio je i lokalni tajkun, Zoran Milešević, koji je građanima uzeo 240 miliona dinara za „radove“ na putu Iđoš–Ada, isti onaj kojem je presudom Vrhovnog suda naloženo da vrati ono što je uzeo od građana. Ispostavilo se, potom, da on nema ni novca ni imovine. Biće zanimljivo kad se utvrde tokovi novca. To je razlika koju ne mogu da sakriju ni parole ni politički performansi.

Građani će 25. oktobra imati priliku da biraju: hoće li ponovo u ambis kursa dinara, 500 hiljada zaposlenih manje, zakatančene fabrike, nasilje i kontejner revolucije ili budućnost Srbije, nove investicije i kilometre puteva, bolnice i škole.

Srećom, ljudi neće odabrati politiku koja propagira nasilje, bici ture, sklekove, jahanje i vešanje, već ujedinjenu suverenu Srbiju na čelu sa Aleksandrom Vučićem.