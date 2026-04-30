Uoči prvomajskih praznika, najbolja zabava očekuje posetioce u luna-parku

Više od deset godina na starom iđoškom putu, na prostoru nekadašnje kvantaške pijace, luna park „Skorpions“ okuplja ljubitelje zabave, a i ove godine spremno dočekuje prvomajske praznike sa bogatijim sadržajem. Posetiocima su na raspolaganju brojni sadržaji – od ringišpila do atraktivnih, modernih vožnji. Ove godine stigle su i nove sprave koje već privlače veliku pažnju, poput „kamikaza“, „terminatora“ i „škorpiona“, koje spadaju među najpopularnije u Srbiji. Tu su i nezaobilazni autići za sudaranje, dok je dodatno unapređen i program namenjen najmlađima. Cene žetona kreću se od 150 do 400 dinara, u zavisnosti od sadržaja, a organizatori očekuju veliku posećenost tokom prazničnih dana. Luna park će na ovoj lokaciji biti postavljen do 3. maja u večernjim časovima. Pored zabave, organizatori su i ove godine pokazali društvenu odgovornost. Deo sredstava od prodaje žetona biće usmeren za pomoć porodici Mijin iz Iđoša, dok je određeni broj žetona već podeljen korisnicima Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Naša kuća“. Za najmlađe posetioce sutra su planirane dodatne aktivnosti – druženje sa animatorima, a svečano otvaranje biće upriličeno vatrometom od 19 časova, čime će i zvanično početi praznična sezona zabave u luna parku „Skorpions“. Obezbeđivanje lokacije I celokupna logistika realizovana je u saradnji sa lokalnom samoupravom.