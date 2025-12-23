Usvojeni programi poslovanja JP ,,Kikinda”, ,,Autoprevoz” i ,,Toplana”

Na 14. sednici Skupštine grada Kikinde koja je juče održana, pored usvajanja budžeta za 2026. godinu, odbornička većina dala je saglasnost na programe poslovanja i programe korišćenja sredstava subvencije iz budžeta grada za narednu godinu Javnih preduzeća ,,Kikinda”, ,,Autoprevoz” i ,,Toplana”.

Nakon što je posle rasprave odbornika iz redova vlasti I opozicije koja je trajala četiri sata, usvojena prva tačka dnevnog reda, da budžet Grada Kikinde za 2026. godinu sa projekcijama za 27/28. iznosi 3 milijarde I 850 miliona dinara, odbornik opozicije Miroslav Panić imao je zamerke na planirana sredstva subvencije iz budžeta grada u iznosu od 80 miliona dinara za JP ,,Kikinda” od čega 78 miliona planirano za održavanje puteva, kao I da pojedini radnici odlaze na stranačke mitinge tokom radnog vremena, odgovorili su gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan i njegov zamenik, Dejan Pudar.

Programom korišćenja sredstava subvencije iz budžeta grada Kikinde za 2026. godinu, JP ,,Autoprevoz”, planirana su sredstva u iznosu od 17 miliona dinara. Na zamerke u radu ,,Autoprevoza” opozicionog odbornika Igora Grandića koji je kasnije po sopstvenom priznanju rekao da je pogrešio, a utvrđeno je da je u pitanju drugi autoprevoznik, odgovorio je direktor Dragan Knežević. Odbornici su usvojili i Program poslovanja JP ,,Toplana” za 2026. godinu, po kome su planirani ukupni prihodi od 427.540.921, a rashodi od 427.186.900 dinara.