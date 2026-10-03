Vučić se obraća u Areni

“Dame i gospodo, dragi prijatelji. Pre svega bih želeo da vas zamolim…” rekao je ali su ga ljudi prekinuli skandiranjem.

“Pre svega želim da se zahvalim našem prijatelju Robertu Ficu, znamo da je sa nama i uvek će biti.”

“Želim uz zahvalnost za veličanstven doček, za sve što ste uradili a pokušaću da kažem šta je to što jeste napravili. Večeras prenosim poruku nade i jedinstva. Celu nedelju sam putovao po Srbiji. Bio sam van Beograda, van velikih gradova. Moje srce je ispunjeno radošću što vidim našu lepu Srbiju punu čudesnih, hrabih i marljivih ljudi.”

“Radnici idu na posao, zemljoradnici na njive, deca u školu. Penzioneri imaju nešto više i žive bolje. Turizam sceta. Nije sve ružičasto, ali je bolje. Uspeli smo da okupimo Srbiju. Nema više onolike razlike između gradova i sela. A sve to su učinili vredni radnici koji su našu zemlju učinili jednom od najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Bez penzionera, stabilnog dinara… ovo se ne bi dogodilo.”

“Ko je mogao da zamisli uspešnu Srbiju pre 10-15 godina. Sada smo na ravni EU. Nemamo više čega da se stidimo. Nismo zadovoljni, nije dovoljno, nemamo privileguju da se zaustavimo. Još mnogo toga mora da se uradi, naročito kada je reč o obrazovanju i zdravstvu.”

“Video sam da te ljude malo ko sluša. Čak i kada ih čuju na lokalnom nivou, imaju problem da dođu do velikih direktora i ministara. Ti mali ljudi koji su veliki jer hrane i brane Srbiju, malo ih ko čuje. I to prvo moramo da promenimo. Neću da prihvatim da budem premijer u Vladi trulih kompromisa. Ne interesuje me. Umesto 31 biće samo 12 ministara i predsednik Vlade. Ako vam se ne sviđa nađite drugog.”

“Moramo da počnemo sebe da menjamo. Danas ministri 2 puta nedeljno odu negde van Beograda, na događaj od sat vremena. To nije dovoljno da čujete narod. Koliko opštinski funkcioineri odu u sela? Samo je to problem, veliki. I to će morati da se promeni, jer ja neću da radim drugačije.”

“Ta veza koja postoji između običnog domaćina… Vlada će biti na točkovima i svakog dana na terenu. I svi ministri.”

“Najviše novca smo izdvajali, što me najviše boli je stanje u zdravstvu. Ulažemo 5 milijardi svake godine. Uredili smo KBC u Beogradu, Nišu, Novom Sadu… Da li je to dovoljno ljudima iz drugih gradova?”

“Naći ćemo rešenja za 60 bolnica i Domova zdravlja u lokalnim samouprava. U mandatu sledeće vlade, neće biti ni jednog opštinskog centra da bolnice i zdravstveni centri nisu uređeni. Uvešćemo nove lekove za retke bolesti.”

“Imamo u Srbiji veliki problem sa vodom. Za to nam treba možda i 15 milijardi. Ali moramo da krenemo što pre, da rešavamo deo po deo. Presušuju bunari, neće ljudi imati vode, moramo da rešavamo u narednim godinama, a neću da pričam da imamo mesta gde ni ljudi nemaju tehničku vodu. Kao i kanalizacije. Naša sela kada dobiju novi put toliko su srećni. Ali daj da uradimo onda i kanalizaciju, izgledaće lepše od Švajcarske i Austrije. Lepa nam je Srbija.”

“Obrazovanje. Da se nikome ne bih dodvoravao. Ako dobijem vaše poverenje tu će se zavesti red i disciplina u skladu sa zakonom naravno. I neću dozvoliti da nam škole budu uništene, i budu opštinski odbori političkih stranaka jer su to vredne ruke gradile za svu decu. Profesori, imate visoka primanja, učite decu. Ako ćete da zloupotrebljavate decu za politiku nećete više predavati. Kraj priče. Tako ću da radim.”

“Moraćemo mnogo da ulažemo u energetiku. Trebaće nam mnogo više struje. Moraćemo da razmišljamo o nuklerkama, izvore obnovljive energije.

“Promenićemo transfernu politiku prema opštinama. Neće najviše dobijati najbogatiji, nego najsiromašniji. Hoću da podignemo okruge, posebno na jugu. Napravićemo posebna program za jug Srbije, tu ćemo dodatno da stimulišemo investitore, jug Srbije mora da dostigne razvijenost ostatka Srbije.”

“Kao što vidite uključio se u ovu kampanju i Aljbin Kurti. I Đukanović, Plenković i Kurti, svi isto žele. Smetamo im, ne jer mi nećemo kompromise, već jer ne damo da gazimo po Srbiji. Nećemo da govorimo kako nam je hrvatski zvaničan jezik, da pevamo Tompsonove pesme. Nikada nismo bili na strani nacista i nećemo ni biti.”

“Nastavićemo da vodimo međunarodnu politiku onako kako smo je vodili. Put ka Evropi, ali čuvanje naših nacionalnih interesa, i nećemo da gazimo tradicionalna prijateljstva. Jedina zemlja u Evropi smo koja nije uveka sankcije Rusiji. Jedna mala zemlja, i rukovodstvo koje je imalo kičmu da se suprotstavi pritiscima. Naši protivnici ne smeju ni da kažu koja im je politika.”

“Lagali su za zvučni top, Jovanjivu, Srajevo safari, dečaka u Valjevu… još je opasnije šta su time hteli. Oni sve što kažu nije istina. Kada je izašla vest Putin podržao Vučića, oni kažu to je AI. Džabe vi njima da puštate snimke… Kažu to je kartonska figura Trampa… Sve je kod njih laž jer su ophrvani mržnjom. Imaju svoje medije i novac spolja koji mržnju podstiču. Mi to nikada ne smemo da uradimo. To su naše sestre i braća, vratiće se na pravi put. Oni su za nas ljudi, ma koliko mi za njih nismo. To je razlika između nas.”

“Ponudili su nam nešto novo kažu, a to je rušenje porodica.”

“U poslednje vreme primećujete ogromnu nervozu jer se bliži dan izbora. Ja vam kažem, ako strane službe ne izvedu neko čudo, na izborima pobeđuje Ujedinjena Srbija. Znaju to i oni.”

“Međutim, počinju da pribegavaju nasilju, i naročito imaju pik na žene. Molim da velikim aplauzom koju je u Novom Sadu udario pesnicom blokader. Reč je o Ljiljani Cvetković. Hvala toj divnoj ženi koja je sve to istrpela, junački, ni suzu nije pustila. To su naše žene, to su srpske žene. One su stub našeg društva.”

“Ako pobedimo, već 26. ćemo da prižimo ruku našim protivnicima. Svakoga dana oni govore idemo na ulicu.. idite gde hoćete, a ja hoću da ih pobedimo na izborima. Olovkom, zaokruživanjem na papiru. I tu pobedu nikome nećemo dozvoliti da nam otme. Jer Srbija se pita, narod se pita.”

“Mi smo u protekle 2 godine prošli kroz teško vreme. Pokazivali smo i pijetet i osećali bol zbog stradanja u Novom Sadu. Obišao sam porodice. Njima je bilo teško i da zapamte njihova imena. Za nas je važno da se ustanovi pravda. I da uvek razumemo da su hteli da nam sruše Srbiju. Samo to nemojte da zaboravite. Dok su oni blokirali, mi smo radili i gradili. Nove puteve, pruge, NTP, bolnice… sve to dok su oni Srbiju blokirali. Neko je morao da radi i gradi našu zemlju. Za nas ne postoji alternativa, mi ćemo da radimo i gradimo. A vi, niste uspeli da Srbiju zaustavite. Napadali ste na za krvave ruke, oni koji su trebali prvi da odgovaraju su nas napadali. Rekli su ruke su vam krvave, a to su vredne ruke.”

“Pokažimo im ruke, da vide da to nisu krvave ruke već vredne ruke domaćina i seljaka. I te ruke upotrebite 25. da ih pobedimo! Neće nam sabori odlučivati, nego narod, i čiste i marljive ruke. Da ih pobedimo ubedljivo!”

Potom je izvedena himna Srbije, a onda je u Arenu ušao i Aleksandar Vučić. Masa ljudi pozdravila ga je ogromnim aplauzom.

Pročitano pismo Roberta Fica

Premijer Slovačke Robert Fico nije dobio dozvolu od lekara da putuje u Beograd, ali je poslao pismo koje je pročitano u Areni.

Arno Gujon

“U Srbiju sam došao sa 19 godina i to na Kosovo i Metohiju. 22 godine su prošle a ja sam i dalje tu. I dalje pomažem Srbima na KiM. Zato što sam video istinu i zato vas pozivam da se ujedinimo. Za politiku koja donosi svoje odluke o Srbiji u Srbiji. Koja nije uvela Srbiju u nove ratove, koja nije potpisala šta se tražilo od nje, koja nije uvela sankcije Rusiji.”

Jovan i Anđela: Savetovali su nas da odemo u inostranstvo, ova politika vodi računa o ljudima

“Mi smo porodica Dakić, Jovan i Anđela iz Požarevca. Venčali smo se pre 3 godine, imali smo posao, platu, ali nismo imali gde da živimo. Ljudi oko nas savetovali su nas da odemo u inostranstvo;” rekla je Anđela.

“Ove godine dobili smo ključeve od našeg stana, prvi stan, prvi dom, ovde u našoj Srbiji. Ovo ne bismo mogli sami. Hvala što podržavate politiku koja sve ovo vreme vodi računa o ljudima. Živela Srbijam,” rekao je Jovan.

Jasna sa KiM: Pomoć koju dobijamo od države Srbije je neizmerna

“Bilo je teško, teško je i sada ali pomoć koju imamo od države Srbije je neizmerna. Verovatno je i Bog izabrao najhrabrije ljude da žive na KiM.č Dok je tako, dok dole živimo i rađamo decu, Kosovo će biti Srbija,” poručila je.

Vihora Arsić: Vučićeva politika nam je vratila ljudsko dostojanstvo

“Ja sam Arsić Vihora. Radila sam 40 godina, borila sam se za svoju porodicu. Za razliku od mlađih, pratim ratove, inflaciju, nestabilan kurs dinara. Danas sam sa vama jer hoću da vam kažem šta me boli najviše. Politika Aleksandra Vučića nam je vratila ljudsko dostojanstvo.”

Majka Anđele Petrović: Bez države moje dete ne bi imalo šansu za život

“Ja sam majka Anđele Petrović, koja boluje od retke bolesti. Ona je jedna od 321 deteta koja je zahvaljujući državi dobila jako skup lek, i dobila šansu za život. Hvala vam što podržavate politiku koja menja Srbiju, i zaslužna je što stvara bolju Srbiju. Bez ove države ne bismo mogli da spasimo našu decu,” rekla je.

Prva procena MUP-a

18h prema proceni MUP-a okupljeno je 71.500 ljudi, oko Arenea i u okolnim ulicama koje gravitiraju ka Areni.

Međutim, ljudi i dalje pristižu u pravcu Arene.

FOTO – Tanjug | Tanjug

Vučić: Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada!

Vučić se još jednom oglasio i poslao poruku da ćemo pobediti blokadere ubedljivije nego ikada.

Vučić: Ulazim u Arenu

Aleksandar Vučić stigao je ispred Arene odakle se oglasio video porukom.

“Imam veliku tremu. Beskrajno sam zahvalan ljudima koji su dopustili da predvodim Pokret slobodara, slobodnih ljudi koji neće da dozvole ni okupaciju zemlje, ni okupaciju duše. Do konačne pobede! Živela Srbija,” rekao je.

Sjajna atmosfera u Areni!

Kisić Tepavčević: Jasna poruka podrške nastavku razvoja zemlje

Darija Kisić poručila je sa Velikog skupa Ujedinjene Srbije da veliki broj okupljenih vidi kao jasnu poruku podrške nastavku razvoja zemlje.

Građani pevaju u Areni

Građani koji su ušli u Arenu odlično se zabavljaju. Jednu ženu pogodila je pesma “Srpkinja je mene majka rodila”.

Mrdić: Bez mira i stabilnosti nema ni jake Srbije

Rebrača stigao u Arenu

Željko Rebrača poručio je pred početak Velikog skupa Ujedinjene Srbije da su izbori 25. oktobra među najvažnijima u novijoj istoriji Srbije i da će odrediti pravac kojim će zemlja ići. Istakao je da Srbija ne sme da odustane od svog identiteta, kulture i pisma, ali ni od ekonomskog razvoja.

Velika gužva u Areni

Ogroman broj građana uspeo je da uđe u Arenu. Međutim, još više ljudi je ostalo ispred i čeka da uđe.

Mladi: Želimo Srbiju koja napreduje

Mladi koji su se tokom prethodnog perioda okupljali u Pionirskom parku i protivili blokadama fakulteta stigli su na Veliki skup Ujedinjene Srbije u Beogradskoj areni. Poručili su da među njima ima mnogo mladih ljudi i da od današnjeg skupa očekuju poruke mira, stabilnosti, zajedništva i nastavka razvoja Srbije.

Fico: Vučić sluša samo narod Srbije

Premijer Slovačke Robert Fico, koji je trebalo da dođe u Beogradsku arenu, nije mogao da dođe zbog zdravstvenog stanja. On je poslao poruku koja će biti pročitana na skupu u Areni, a šta je poručio pročitajte OVDE.

Počeo koncert u Areni

Atmosfera u Beogradskoj areni se zagreva. Koncert je počeo, a građani koji su već ušli su počeli da pevaju u glas.

Otvorena vrata Arene

Vrata Beogradske arene su otvorena, ali je veliki broj građana i dalje ispred zbog ogromne gužve.

U samoj Areni atmosfera je već počela da se zagreva.

Građani poručuju: Vučić je izgradio ovu zemlju

Ispred Arene okupio se veliki broj građana. “Alo!” je razgovarao sa njima a kako su nam poručili, došli su da podrže Vučića jer je izgradio Srbiju.

FOTO, IZVOR: alo.rs

AUTOR: Darko Kovačević