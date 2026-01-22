Veliko interesovanje poljoprivrednika za obuke o upotrebi pesticida

Veliki broj poljoprivrednih proizvođača širom zemlje u proteklom periodu pokazao je izraženu spremnost da unapredi svoje znanje u oblasti zaštite bilja, što se jasno vidi kroz masovno učešće na obukama posvećenim pravilnoj upotrebi pesticida. Ovakav odziv ukazuje na rastuću svest o značaju odgovornog postupanja u poljoprivrednoj proizvodnji, ali i na potrebu da se savremeni zahtevi struke i zakonske regulative primene u praksi.

-„ Mi organizujemo dva do tri predavanja nedeljno, a na svakoj edukaciji učestvuje do 30 proizvođača. Predavanja se ne održavaju samo u našoj službi, već i po selima, jer smatramo da je poljoprivrednicima mnogo jednostavnije da dođu u svoja mesta nego da putuju do Kikinde“, kaže Mladen Đuran, direktor Poljoprivredne stručne službe Kikinda.

Poljoprivrednik Veselin Trumbetašev jedan je od mnogobrojnih poljoprivrednika koji pohađa ovu obuku, a kako ističe, edukacija mu je značajna jer omogućava da stečena znanja primeni direktno u svakodnevnoj proizvodnji.

-„ Ovo predstavlja veliki napredak za moje gazdinstvo, jer sada mogu da kontrolišem nabavku pesticida i eliminišem mogućnost bilo kakvih zloupotreba. Zaista, reč je o veoma korisnoj promeni,“ naznačio je Trumbetašev.

Upravo kroz ovakve obuke poljoprivrednici dobijaju jasne smernice kako da izbegnu greške koje mogu dovesti do zagađenja zemljišta i voda, ali i do ekonomskih gubitaka. Edukativni programi organizuju se u skladu sa potrebama proizvođača i usklađeni su sa nacionalnim i evropskim standardima, čime se doprinosi podizanju ukupnog nivoa znanja u sektoru poljoprivrede. Na ovaj način stvaraju se uslovi za sigurniju, odgovorniju i konkurentniju proizvodnju, koja je u interesu i proizvođača i krajnjih potrošača.