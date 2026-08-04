August 7, 2026
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Visoke temperature predstavljaju ozbiljan rizik za kućne ljubimce i životinje na ulici

Viktoria Bella Bugarski02 mins

Tropski talas koji je zahvatio Srbiju može ozbiljno ugroziti zdravlje životinja, zbog čega veterinari apeluju na vlasnike da tokom najtoplijeg dela dana posebnu pažnju posvete svojim ljubimcima, ali i da ne zaborave životinje koje borave na ulici.

Veterinar Goran Mijalković ističe da su posebno osetljivi psi sa skraćenom njuškom, kao i mladi, stari i gojazni psi.
– „Jedan od prvih znakova da je došlo do sunčanice ili toplotnog udara je ubrzano dahtanje, sa nakupljanjem temperature, teturanjem, neretko gubitkom svesti, može doći i do konvulzija“, upozorava Mijalković.

On savetuje da se životinja odmah skloni u hlad, postepeno rashlađuje vodom koja nije ledena i, ukoliko se stanje ne popravlja, što pre odvede veterinaru. Takođe podseća i da posuda sa svežom vodom u hladu može napraviti veliku razliku i pomoći uličnim životinjama da lakše podnesu visoke letnje temperature.

Naša sugrađanka Tamara Prekpalaj, koja svakodnevno ostavlja vodu i hranu napuštenim životinjama, smatra da i mali gest može mnogo da znači.
– „Primetila sam da im je draža voda nego hrana, tako da mislim da svako može bar činiju vode da ostavi ako ništa drugo“, kaže ona.

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