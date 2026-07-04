Vučić: Brza saobraćajnica “Osmeh Vojvodine” Bački Breg-Kljaićevo do Vidovdana 2028.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska radova kod Bezdana na izgradnji brze saobraćajnice “Osmeh Vojvodine” da bi deonica od Bačkog Brega do Kaljićeva, u dužini oko 34 kilometara trebalo da bude završena do juna 2028. godine.

Vučić je tokom obilaska radova na deonici od Bačkog Brega do Srpske Crnje istakao da će brza saobraćajnica “Osmeh Vojvodine” biti od životnog značaja za građane na severu Srbije.

On je rekao da će brza saobraćajnica od Bačkog Brega do Srpske Crnje biti duga 185,5 kilometara, kao i da se radi projekat do Srbobrana i zatražio od izvođača, azerbejdžanske kompanije Azvirt, da završe brzu saobraćajnicu od Bačkog Brega do Kljajićeva do juna 2028. godine.

“Do Vidovdana 2028. da otvorimo sve do Kljajićeva, 34,1 kilometar“, kazao je Vučić i dodao da je predviđeno da bude gotova deonica Bački Breg – Sombor do aprila 2028. u dužini od 22,7 kilometara.

On je naglasio da je veoma važno da se što pre uradi deo do Kljajićeva zbog građana u tom delu zemlje.

“Strašno su nam važni ovih 11,4 km do Kljajićeva. Ako možete deo finansiranja da rešite, razgovarajte sa svojima u Azerbejdžanu, bilo bi mnogo važno. Makar deo. Da možemo odmah da potpišemo ugovor i za to, ne ovaj okvirni, nego pravi komercijalni ugovor, to je oko 118 miliona otprilike. Tih 11,4 km nama čini sve funkcionalnim, zato što dobrim putem od Petlje Kljajićevo do Petlje Bačka Topola, dakle ne pričam do Vrbasa ovde, već do Petlje Bačka Topola je svega 36 km“, rekao je Vučić.

Kaže da će sve biti završeno u narednih četiri, pet godina.

“Mi moramo da živimo i u narednih četiri, pet godina dok ne završimo sve. Znači, da probamo da napravimo ovaj deo, deonica Bački Breg-Sombor, nam mnogo znači za Sombor, za Somborce i za odlazak i u Mađarsku i u Beč i gde god hoćete. Ali nam smisao dobija sve kada uradimo ovo do Kljajićeva, jer tada dobija mnogo i Beograd i Novi Sad, dakle svi oni koji dolaze i u sam Sombor“, rekao je Vučić.

Po završetku radova, kako je rekao, od auto-puta do Sombora biće potrebno 30 minuta.

“Mi što brže vozimo, do 25 minuta. Pa zamislite od auto-puta za 25 minuta do Sombora, pa to nisu Somborci sanjali nikada“, rekao je Vučić.

Naveo je da će “Osmeh Vojvodine” povezivati ljude i mesta, ali da je od životnog značaja za ekonomski napredak tog dela Srbije.

Ukazao je da će povezati najveći deo vojvođanskih okruga – Zapadnu Bačku, Severnu Bačku, severni deo Južnobačkog okruga, severni Banat, čak i srednji Banat.

“Jedino što ne prolazi kroz Srem i kroz Južni Banat, kroz sve ostale okruge, od suštinskog je značaja“, kazao je Vučić.

Auto-put će, kako je naveo, ići od Malog Iđoša, Feketića, gde se seče posle Vrbasa i izlazi na Srbobran.

“Imamo direktnu vezu sa glavnim auto-putem koji spaja Beograd i Budimpeštu. Tih 94 kilometara su u ovom trenutku prioritet, ali moramo da napravimo da ne budu prioritet, već da jednako brzo moramo da završavamo i ovaj drugi deo, zato što to može da dovede brojne investitore i u Novi Bečej, Miloševo, Kikindu, Bečej“, rekao je Vučić.

Naveo je da se mora završiti i rehabilitacija magistralnog puta od Sombora do Kule u dužini od 14 kilometara.

“Mi smo ostali dužni Zapadnobačkom okrugu. Nije moje da ja govorim kako neki drugi nikad nisu ništa uradili, ali mi smo ostali dužni, posebno smo ostali dužni prema Somboru, a moramo još mnogo toga da uradimo i u Kuli i u Apatinu i u Odžacima i dodatno u Vrbasu“, naveo je Vučić.

Ukupna dužina brze saobraćajnice IB reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Novi Bečej – Kikinda – granični prelaz sa Rumunijom (Srpska Crnja) je 185,5 kilometara, a projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat.

– Predsednik: Ove godine očekujemo 50 odsto veći prinos kukuruza u Srbiji nego prošle godine

Vučić je izjavio da se očekuje 50 odsto veći prinos kukuruza ove godine u odnosu na prošlu.

Vučić je, tokom obilaska radova kod Bezdana, kazao da je prošle godine prinos kukuruza bio 4,2 miliona tona, a da se ove godine očekuje više od šest miliona tona.

“Fenomenalno izgleda kukuruz. Još jedna kiša sledeće nedelje da nam dođe, da ne bude grada, da ne bude leda, da malo klip ojača i to je to“, kazao je Vučić.

Kako je dodao, sve je išlo na vreme i oprašivanje i potrebno je samo malo klip još da ojača.

Istakao je da je ova godina mnogo dobra i mnogo bolja od prethodne dve i dodao da je suša prošle godine bila velika.

Foto, izvor: RTV/Tanjug