Vučić: Jeftiniji lekovi od 1. avgusta, u prvoj polovini septembra kreću velike isplate

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će od 1. avgusta biti sprovedena mera jeftinijih lekova i dodao da veruje da će u prvoj polovini septembra krenuti i sa velikim isplatama za penzionere, borce i primaoce socijalne pomoći. Vučić je, za Informer, naveo da će sprovođenje mera država proveravati zajedno sa građanima i reagovati promptno ukoliko bude bilo kakvih problema.

“To su mnogo važne stvari, od 1. avgusta to ide, a ja verujem da već početkom septembra, u prvoj polovini septembra, svakako možemo da idemo na sve one velike isplate o kojima smo govorili, posebno važne za naše penzionere, ali i za naše borce, primaoce socijalne pomoći“, kazao je Vučić.

Takođe, predsednik je naglasio da će se država postarati da budu povećanja primanja pre kraja godina ljudima u centrima za socijalni rad, koji, kako je rekao, rade izuzetno težak i strašno odgovoran posao.

“Želim za jednu grupu ljudi, u centrima za socijalni rad, da kažem, koji rade izuzetno težak posao, jezivo težak posao, strašno odgovoran posao, i tako dalje. Koji nisu bili prepoznati u prethodnom periodu, da kažem da ćemo da se postaramo da ti ljudi imaju mnogo bolja primanja i da im nešto više budu povećane plate nego drugim kategorijama pre kraja godine“, naveo je Vučić.

Istakao je da ima mnogo posla narednih dana i nedelja da se radi.

Vučić: Novi Bečej dobija novu fabriku, više od 1.000 novih radnih mesta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će Novi Bečej dobiti novi fabriku, sa više od 1.000 novih radnih mesta i dodao da u trenucima kada se u svetu otpuštaju radnici, Srbija dobija novog investitora.

“Važna i ekskluzivna vest za Srednji Banat i opštinu Novi Bečej. Dakle, opština najverovatnije dobija jednu veliku fabriku za više od 1. 000 zaposlenih, posebno žena. To je ogromna stvar za nas. To je, to je u ovakvim trenucima, kada se svuda otpuštaju radnici, kada ‘Folksvagen’ najavljuje otpuštanje od 100. 000 ljudi, kada svi otpuštaju, da dobijete novog investitora i da zaposlite 1. 000 ljudi negde, to je čudesna stvar“, rekao je Vučić.

Dodao je da se rešava i problem i za Kumane, Novo Miloševo, i za ceo Novi Bečaj, ali i sa druge strane Tise, za Stari Bečej.

“U svakom slučaju, verujem da mnogo toga, mnogo toga time dobijamo i rešavamo. Jedna zaista lepa vest, verujem da će ministarka privrede Adijana Mesarović narednih dana da vas obavestiti o tome“, rekao je Vučić u telefonskom uključenju za TV Informer.