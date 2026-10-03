Vučić: Pribegavaju nasilju i ne idu na debate, ne interesuju ih građani

Nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić izjavio je da predstavnici Studentske liste počinju da pribegavaju nasilju, posebno nad ženama i da ne idu na debate jer ih ne interesuju građani Srbije.

Vučić je, obraćajući se na predizbornom skupu liste “Ujedinjena Srbija”, istakao da su žene Srbije stub porodice, društva i države i da se na izborima 25. oktobra najviše uzda u žene, jer one gledaju u budućnost, znaju šta je odgovornost, ozbiljnost i posvećenost.

Zahvalio je svim ženama što brinu o roditeljima, supružnicima, braći i sestrama, o deci i državi. Vučić je pozvao okupljene da aplauzom upute podršku Ljiljani Cvjetković, aktivistkinji SNS-a, koju je u Novom Sadu povredio pristalica Studentske liste.

“Veliki pozdrav za Ljiljanu i hvala toj divnoj ženi koja je sve to istrpela junački. Ni suzu nije pustila, samo je rekla ‘nastaviću da se borim još jače, još snažnije, još hrabrije’. To su naše žene, to su srpske žene“, rekao je Vučić.

Dodao je da se na studentskoj listi nalaze ljudi koji su tokom boravka na svojim funkcijama pljačkali zemlju.

“Pogledajte im lica na toj listi – stari, ofucani likovi DOS-ovske pljačkaške vlasti, na čelu sa nekadašnjim guvernerom Narodne banke Dejanom Šoškićem. To je onaj koji je opljačkao zemlju, uništio dinar, uništio Narodnu banku i on im je kandidat za premijera, ali vam niko to neće reći“, naveo je Vučić.

Dodao je da je razlog zašto Studentska lista ne želi da obelodani ime svog kandidata za predsednika Vlade to što znaju da onda građani neće glasati za staro lice koje će da nastavi da pljačka narod.

Podsetio je da Studentska lista izbegava debate i naveo da je to zato što ih ne interesuju građani. Naveo je da oni neće na debatu sa njim jer znaju da su sve lagali i da bi ih u bilo kojoj debati pobedio. Dodao je da je još jedan od razloga zašto izbegavaju debatu to što bi građani Srbije videli da oni nemaju pojma o državi i da potcenjuju građane.

Nastavićemo da vodimo samostalnu i nezavisnu politiku

Nosilac liste “Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić izjavio je da će, ukoliko ta lista pobedi na izborima, Srbija nastaviti da vodi politiku kao i do sada, a to je, kako je istakao, slobodarska, samostalna i nezavisna politika koja znači put ka Evropi, ali i čuvanje naših nacionalnih interesa.

“Nećemo da gazimo naša tradicionalna prijateljstva. Četiri i po godine smo izdržali da ne uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji, jedina zemlja u Evropi. Jedina mala, ali slobodna i slobodarska Srbija u celoj Evropi je to izdržala. I izdržala je zahvaljujući vama i zahvaljujući vašem rukovodstvu koje je imalo kičmu da se suprotstavi najtežim mogućim pritiscima“, rekao je Vučić govoreći na predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ u Beogradskoj areni.

Dodao je da njegovi politički protivnici ne smeju ni da izađu pod imenom i prezimenom da kažu šta je njihova politika.

“Ne smeju da kažu baš ništa. Šta god da ih pitate, za Rusiju, za Kosovo, odgovora nigde nema. Kažu: ‘Samo da srušimo Vučića pa da vidimo politiku’. Pa tu smo politiku videli već 2000. I tada su nam samo govorili: ‘Samo da srušimo Miloševića’. Podsetiću vas na nešto: dan pošto su srušili Miloševića, odustali su od kontinuiteta u odnosu na Jugoslaviju. Dva dana posle toga na slobodu su pustili i Aljbina Kurtija i braću Mazreku i sve druge teroriste koji su učestvovali u klanju i ubijanju srpske žene i srpske dece“, rekao je Vučić.

Dodao je da su posle toga slali Srbe u Haški tribunal.

“A ja, i kada sam dobio obavezujući nalog za hapšenje političkih protivnika, nijednog Srbina nisam hteo da izručim Haškom tribunalu. Nisam se osramotio, nisam obraz ni svoj ni svoje Srbije pogazio“, naveo je Vučić.

Nastavićemo da ulažemo u razvojne projekte, ali i uvesti red u obrazovanje

Nosilac Liste “Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić izjavio je danas da će, ukoliko dobije poverenje naroda na predstojećim parlamentarnim izborima, nastaviti da ulaže u razvojne projekte u različitim oblastima, od vodosnabdevanja, preko infrastrukture, do energetike, ali i uvesti red i disciplinu, u skladu sa zakonom, u obrazovnom sistemu.

Vučić je, govoreći na predizbornom skupu te liste u Beogradskoj areni, istakao da neće dozvoliti da škole u Srbiji budu uništene, a fakulteti budu opštinski odbori političkih stranaka.

“To su vredne ruke naših penzionera gradile za svu decu Srbije, a ne za određene političke opcije. Profesori, imate visoka primanja, imaćete još viša. Učite decu. Nećete da učite decu, nego hoćete da zloupotrebljavate decu da bi se bavili politikom? Nećete više da obavljate taj posao. Kraj priče, tako ću da radim“, rekao je Vučić obraćajući se u prepunoj Beogradskoj areni.

Govoreći o univerzitetima, naveo je da će u zemlju biti uvedena konkurentnost kako bi se sprečilo da mladi odlaze u inostranstvo jer u svojoj zemlji ne znaju koju školu ili fakultet da upišu.

“Prvo ćemo uvesti konkurenciju kod vas, i domaćih i stranih univerziteta, i sve drugo što je potrebno, pa da se takmičite sa svima, a ne da nam svako dete odlazi van zemlje zato što ne znaju koju školu ili na fakultet da ih upišu. A ko da upiše na fakultet kad na fakultetu ne uči niko ništa? To su stvari koje ćemo da promenimo i za to mi je potrebna vaša snaga, zbog toga mi je potreban vaš snažan mandat“, naveo je Vučić.

Dodao je da nema ništa protiv da “elita” u Srbiji živi dobro, ali da će morati da se zna red.

“Kada vredne ruke našeg seljaka i domaćina pošalju dete u Beograd, u Novi Sad, u Niš, u bilo koje mesto, u Mitrovicu, u Kragujevac, hoću da znaju da će njihovo dete tamo da uči, a ne da gubi vreme na druge stvari“, naglasio je Vučić.

Borićemo se za očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije, uvek ćemo biti uz Srbe na Kosovu i Metohiji

Nosilac liste “Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se ta lista boriti za očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije i truditi se da sačuva mir gotovo po svaku cenu.

Vučić je, govoreći na predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ u Beogradskoj areni, rekao da će uvek biti uz Srbe na Kosovu i Metohiji, truditi se da im se povećavaju plate i životni standard i boriti se za njih na svakom međunarodnom forumu.

On je zahvalio Srbima na Kosovu i Metohiji ističući da su oni uvek uz svoju Srbiju, da je nikada nisu izdali i da nikada neće.

“Hvala junacima koji čuvaju srpsko ime i prezime na Kosovu i Metohiji, a mi ćemo se truditi da im poboljšavamo životni standard i da uvek budemo sa njima i uz njih“, naveo je Vučić.

Dodao je da su se u predizbornu kampanju uključio Aljbin Kurti direktno.

“Kad se uključi Nenad Rašić, to je Aljbin Kurti direktno. Aljbin Kurti svim srcem i svom snagom želi pobedu blokaderske liste. To isto želi i Milo Đukanović sa Zvicerom. To isto želi i Andrej Plenković. Razmislite samo: zašto to žele? Samo sebi postavite pitanje: a zašto im to smeta i Aleksandar Vučić i lista Ujedinjena Srbija? Pa, smetamo im. Ne zato što mi nećemo kompromise, ne zato što mi nećemo mir, ne zato što mi nećemo dobre odnose sa svima, već zato što ne damo da gaze po Srbiji“, istakao je Vučić.

Dodao je da Srbi ne daju i neće da govore da im je hrvatski jezik umesto srpskog jezika zvanični jezik.

“Nećemo da govorimo, nećemo da pevamo za ‘Dom spremni’, Tompsonove pesme, imamo svojih lepih srpskih pesama, imamo svoj Vidovdan i mi nikada nismo bili na strani nacista, nećemo biti ni u budućnosti“, naglasio je Vučić.

Moramo da slušamo ljude; ulaganja u zdravstvo biće još veća

Nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić, izjavio je danas da će, ukoliko dobije poverenje građana na predstojećim izborima, u najkraćem roku biti promenjen pre svega odnos funkcionera prema običnim ljudima, a ulagaće se još više u zdravstvo.

On je na skupu te liste u Beogradskoj areni rekao da je, obilazeći Srbiju, primetio da naši ljudi imaju problem da dođu do “velikog direktora” ili predsednika opštine, odnosno da obični građani ne znaju kome da se obrate ni kako da dođu do njih.

“Mi moramo da ih saslušamo. To su veliki ljudi koje greškom nazivamo malim. To je prva stvar koju ćemo da promenimo. Neću da budem premijer u vladi trulih kompromisa sa strankama gde svaka stranka mora da ima po dva ministra. Biće samo 12 ministara i predsednik Vlade. Presudno je da počnemo sebe da menjamo. Danas ministri dva puta nedeljno odu van Beogradad, a na jedan sat na važan događaj“, rekao je Vučić.

FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ

On je dodao i da je primetio da opštinski funkcioneri odu jednom u mesec dana u neko selo u opštini, a trebalo bi najmanje dva puta nedeljno.

“Veza između seljaka domaćina i urbane sredine mora da postoji, a ne da seljak nema kome da se obrati i ne zna. To će morati da se promeni. Vlada će morati da bude na točkovima, a ne samo da idu u Pariz i London i glume veličine“, rekao je Vučić.

Naglasio je da ga posebno boli stanje u zdravstvu i istakao da će u zdravstvo morati više da se ulaže. Kako je rekao, za sada se ulaže pet milijardi evra godišnje, zahvaljujući čemu Klinički centar Srbije u Beogradu izgleda kao “spejs šatl”, kao i KC u Novom Sadu i Nišu.

“Ali oni u Boru, Majdanpeku nemaju ni magnetnu rezonancu, kreč i malter otpadaju sa zidova. Moja je greška, mislio sam da radimo prave stvari. Milijardu i 300, 400 miliona evra koštaju bolnice. Svi ćete dobiti nove rekonstruisane bolnice i u to ćemo da uložimo. Neće biti nijednog okružnog centra a da bolnice nisu uređene“, istakao je Vučić.

Uspeli smo da okupimo Srbiju, nastavimo sa radom za bolji životni standard

Nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić, poručio je večeras sa predizbornog skupa te liste u Beogradskoj areni da je koalicija oko SNS-a uspela da u prethodnim godinama okupi Srbiju, da nema više onoliko velike razlike između bogatih gradova i siromašnih sela, te da je Srbija sada u ravni sa više zemalja EU i istakao da je neophodno nastaviti i brže raditi jer, kako je istakao, ljudi zaslužuju bolji životni standard, a Srbija da joj svakim danom bude sve bolje.

Vučić je kazao da su i sela i zaseoci u Srbiji počeli da napreduju i istakao da je sve to zahvaljujući ljudima u Srbiji koji su svakog dana odlazili na posao i učinili srpsku ekonomiju jednom od najbrže rastućih u Evropi.

“Bez žrtve penzionera i zaposlenih u javnoj upravi, koji su trpeli smanjenje plata i penzija pre 12 godina, ovo se ne bi dogodilo. Bez malih privrednika, preduzetnika koji zapošljavaju na desetine hiljada ljudi, ovo se ne bi dogodilo. Bez stabilnog dinara, ovo se ne bi dogodilo. Uostalom, da budemo fer, ko je mogao da zamisli današnju Srbiju pre 10 ili 15 godina?“, rekao je Vučić, čije su obraćanje okupljeni često prekidali skandiranjem poruka podrške.

Kako je dodao, Srbija danas nema više čega da se stidi, ali je ostalo mnogo toga da se uradi. Naveo je da nije zadovoljan i nema privilegiju da se zaustavi, smesti u fotelju i opusti.

“Ljudi i dalje imaju poteškoća. Ostalo je još mnogo toga da se uradi, naročito kada je reč o obrazovanju i zdravstvu, ali i u infrastrukturi: kanalizaciji, vodi, putevima, proizvodnji energije. Toliko mnogo toga, a malo vremena“, kazao je Vučić.

Vučić stigao na predizborni skup liste “Ujedinjena Srbija” u Beogradskoj areni

Nosilac liste “Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić stigao je na predizborni skup te liste koji se održava u prepunoj Beogradskoj areni.

Vučić je dočekan gromoglasnim aplauzom i skandiranjem poruka podrške.

FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ

Skupu liste “Ujedinjena Srbija” prisustvuje veliki broj građana, a veliki broj građana je i ispred Arene.

Vučić je ranije danas najavio da će na skupu govoriti o važnim stvarima za Srbiju i njenu budućnost.

Najavio je da će predstaviti program, jasnu ideju i viziju Ujedinjene Srbije.

Građani na skupu u Beogradskoj areni pozvali narod da podrži Vučića na izborima

Građani prisutni na današnjem predizbornom skupu liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” pozvali su danas narod Srbije da na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima svojim glasom pruže podršku prvom na toj listi i njenom nosiocu Aleksandru Vučiću kako bi Srbija i posle 25. oktobra nastavila pravim putem napretka.

Jedna od građanki koja se obratila na tom skupu u Beogradskoj areni Milijana Petrović rekla je da njena ćerka Anđela boluje od retke bolesti i da joj je zahvaljujući državi koja je obezbedila lek pružena šansa za izlečenje.

“Anđela Petrović je jedno od 321 deteta koje je zahvaljujući državi dobila jako skup lek. Zahvaljujući državi, pružena joj je šansa za izlečenje, za život, a našoj porodici pružena je svetlost na kraju tunela“, rekla je Petrović.

Ona je uputila izraze zahvalnosti za podršku koju Vučić ima, jer je to politika koja Srbiju menja na bolje.

“Hvala vam što podržavate politiku koja je zaslužna za stvaranje Fonda za lečenje dece od retkih bolesti bez kojeg mi, porodice koje imamo taj problem, ne bismo mogli spasiti svoju decu“, rekla je Petrović.

Penzionerka Vihora Arsić ukazala je da je radila 40 godina i da se tokom tog perioda borila za svoju porodicu i zemlju i pozvala građane da tu borbu za Srbiju nastave na taj način što će na predstojećim izborima pružiti podršku Vučiću.

“Za razliku od mlađih ja pamtim ratove, inflaciju, nestabilan kurs dinara. Najviše me boli što je stvorena podela među narodom. Želim da vam se zahvalim što podržavate politiku Aleksandra Vučića koja nam je vratila ljudsko dostojanstvo. Živela Srbija“, rekla je Arsić.

U Beogradskoj Areni počeo predizborni skup liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”

U Beogradskoj areni nešto posle 18 časova počeo je predizborni skup liste “Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija”.

Skup u prepunoj Areni počeo je obraćanjem majke čije je dete, Anđela Petrović, obolelo od retke bolesti, a koja se zahvalila državi na tome što je omogućila lečenje dece sa retkim bolestima.

Ispred Arene je takođe veliki broj građana koji nisu uspeli da uđu u Arenu i koji skup prate preko video bima, a neki tek stižu do Arene.

Građani koji su došli na skup nose uglavnom bele majice, a mnogi od njih na garderobi imaju natpis “Ujedinjena Srbija”.

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Skupu prisustvuju svi najviši funkcioneri Srpske napredne stranke – predsednik Miloš Vučević, nekadašnji predsednik stranke Tomislav Nikolić,kao, kao i Siniša Mali, Nikola Selaković, Petar Petković, Aleksandar Mirković, Biljana Pantić Pilja, Uglješa Mrdić i veliki broj javnih ličnosti koji podržava ovu listu.

Nosilac liste “Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić, ranije danas je pozvao građane na skup, navodeći da će govoriti o važnim stvarima za Srbiju i njenu budućnost.

Vučić: Hvala svima koji su došli u Arenu i dozvolili mi da predvodim pokret slobodara

Nosilac liste “Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić je, pred predizborni skup te liste u Beogradskoj areni, zahvalio svima koji su došli na skup i istakao da je beskrajno zahvalan ljudima koji su dopustili da predvodi, kako je rekao, pokret slobodara i slobodnih ljudi, ljudi koji neće da dozvole ni okupaciju zemlje, ni okupaciju duše.

“Borićemo se i hvala svima koji su došli u Arenu. Hvala svima koji nas pratite i idemo da ih pobedimo, idemo da ih pobedimo ubedljivije nego ikada“, rekao je Vučić u video objavi na Instagram avucic, koja je prikazana i na video bimu u Areni, gde se očekuje početak skupa.

On je video poruku snimio u automobilu, kad je stigao u Beogradsku arenu.

“Evo me ovde ispred Arene, parkirao sam, upravo skinuo pojas, i ulazim u Arenu. Poneo sam i belu trenerku, beli duks “Ujedinjena Srbija”, ali moram da kažem veliko hvala i poštovanje prema ljudima, tako da ću da budem u odelu“, naveo je Vučić.

Skup liste “Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić počinje u 18 časova u Areni, a prisustvuje mu veliki broj građana.

Dubravka Đedović Handanović: Tu smo da se trudimo da Srbija bude bolje mesto za život, što ona već jeste

Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović izjavila je da će ljudi koji danas budu u Beogradskoj areni, pre svega imati priliku da čuju obraćanje Aleksandra Vučića, koji će, kako je istakla, nastaviti da predstavlja program Ujedinjene Srbije.

“On će predstaviti kako će Srbija nastaviti da se razvija, da se gradi, da pomaže svakom svom građaninu da živi bolje, u jednoj zemlji koja apsolutno ima sve potencijale da bude među najuspešnijima u Evropi i to već sada jesmo po ekonomskom rastu, a treba da nastavimo tim putem. I jednostavno, to je ono za šta se Ujedinjena Srbija bori, da nema mržnje, da nema podela“, rekla je Đedović Handanović za Tanjug.

Istakla je da možemo da razmišljamo drugačije, da na to svako ima pravo, ali da poštujemo jedni druge i da se u skladu sa tim i ponašamo. Prema njenim rečima, u prethodnih godinu i po dana i više bilo je loše energije i loše atmosfere, a to se nastavlja.

“Međutim, treba svi da se potrudimo da lepim ponašanjem doprinesemo tome da se Srbija promeni nabolje. Mislim da je primer za to, pre svega, i ono što Aleksandar Vučić govori, i što poziva i aktiviste i simpatizere, da se uzdrže od bilo kakvog nasilja i mržnje. Mi smo tu da se trudimo da Srbija bude, što već jeste, bolje mesto za život nego pre 14, 15 godina, ali da se to ne promeni“, rekla je Đedović Handanović.

Dodala je da to može vrlo brzo da se promeni, jer ljudi uzimaju zdravo za gotovo neke stvari.

“Kada nismo imali auto-put između Beograda i Čačka, to je bilo misaona imenica da on postoji. Danas, kada ga imamo, to se podrazumeva”, rekla je ona. Dodala je da treba da budemo svesni da svega toga ne bi bilo bez ogromnog rada, napora i zalaganja, ”a pre svega zahvaljujući Aleksandru Vučiću, koji nas je sve motivisao, podsticao da idemo napred i da budemo što bolji u svom poslu”.

Bratislav Gašić: Građani na skupu u Beogradskoj areni pokazuju da žele da Srbija nastavi razvoj

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Bratislav Gašić izjavio je danas da građani prisustvom na današnjem predizbornom skupu liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” pokazuju da žele da Srbija ide napred i da nastavi svoj razvoj.

“Broj ljudi koji je danas ovde pokazuje da žele da Srbija nastavi svoj progres kakav je bio u proteklih 14 godina. Ono što očekujem od Vučića jeste da, pored rezultata koje imamo i koji su vidljivi na svakom koraku širom naše lepe Srbije, da predstavi i šta je to naredno što će da se radi u Srbiji i u kom smeru će ići taj razvoj“, rekao je Gašić za Tanjug.

FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ

On je, ispred Beogradske arene u kojoj će se održati predizborni skup, rekao da očekuje da i nakon 25. oktobra vidi ujedinjenu Srbiju i Srbiju bez tenzija.

“Očekujem da se napokon Srbija okrene ka radu, da se okrenemo da svi budemo jedna velika porodica. Moramo da shvatimo da prvo moramo da sastavimo 100 godina bez ikakvih ratova, da se obnovimo kao populacija, a drugo da samo ujedinjeni možemo da se odbranimo od svih neprijatelja i u našem okruženju, a i šire“, rekao je Gašić.

Petar Petković: Podrškom Vučiću podržavamo bolji život i nastavak borbe za Srbe širom Srbije

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Petar Petković izjavio je, uoči predizbornog skupa “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, da su u Beogradskoj areni prisutni i Srbi sa Kosova i Metohije kako bi podržali politiku Aleksandra Vučića koja nudi bolji život građanima i nastavak borbe za srpski narod na KiM i svuda gde živi širom Srbije.

Petković je za Tanjug kazao da su članovi SNS-a svakoga dana sa građanima sa kojima razgovaraju i od kojih čuju šta je to što je potrebno dodatno da se uradi za pristojnu Srbiju, Srbiju koja radi, koja je vredna, koja je marljiva.

“Ovde su građani Srbije iz svih krajeva Srbije, ovde su naša braća sa Kosova i Metohije. Svi smo ovde da podržimo Aleksandra Vučića i njegov program razvoja Srbije, program razvoja koji podrazumeva i povećanje plata, penzija, izgradnju novih puteva, auto-puteva, brzih saobraćajnica, dakle brzih pruga, svega onoga čega do 2012. gotovo nije ni bilo“, kazao je Petković.

Kako je istakao, ukupan zbir kilometara auto-puteva u Srbiji u 70 godina, do 2012. godine, bio je 590, a u vreme Aleksandra Vučića, od 2012. pa sve do danas izgrađeno je više od 686 kilometara autoputeva.

“S jedne strane imate politiku Aleksandra Vučića koji nudi bolji život građanima, najkonkretniji, bez laži, bez prevare. Svakog dana smo sa građanima, razgovaramo, slušamo šta je to što je potrebno dodatno da uradimo, slušamo to i gde smo grešili, šta je potrebno da ispravimo, ali tu smo sa narodom i borimo se svakog bogovetnog dana. A s druge strane imate blokadere, imate one koji su urušavali i gazili Srbiju, Ustav Srbije, koji su blokirali sve živo za poslednje dve godine, koji su želeli i žele da uruše našu zemlju, koje podržava Kurti“, istakao je Petković.

Srbi sa Kosova i Metohije stigli na skup liste “Ujedinjena Srbija” u Beogradskoj areni

Na predizborni skup liste “Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija”, koji se održava u Areni, stigli su i Srbi sa Kosova i Metohije.

Među njima su i čelnici Srpske liste – predsednik stranke Zlatan Elek, potpredsednici Dalibor Jevtić i Ivan Zaporožac, kao i članovi Predsedništva Igor Simić i Slavko Simić.

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Sa njima je i član Predsedništva Srpske napredne stranke Petar Petković.

U Beogradskoj areni održava se predizborni skup liste “Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija”, a prisustvuje mu veliki broj građana.

Milica Đurđević Stamenkovski: Ujedinjena Srbija je ideja koja poziva ljude na okupljanje

Predsednice Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas pred početak predizbornog skupa liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” da je ujedinjena Srbija jedna ideja sama po sebi, koja poziva ljude na okupljanje bez obzira na njihove razlike.

“Ujedinjena Srbija nije ideja po principu mi smo okupili sveznalice koje sve umeju i znaju, odnosno bezgrešne pojedince. Ne. Mi kažemo neophodne su određene promene i te reforme najavljujemo“, rekla je ona za Tanjug.

Đurđević Stamenkovski je naglasila da je osnovni zadatak određenog političkog aktera, kada učestvuje u izbornoj trci da predstavi svoj program i da na osnovu tog programa ljude pozove da daju podršku u toku izbornog dana.

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“Važno je da mi vratimo politički život u Srbiji koji su pokušali da suspenduju stvarajući nezdravu atmosferu u kojoj se uopšte ne govori o programu, o principima, o idejama, o rešenjima i u kom nema političke ponude, već je isključivo sve stvaranje atmosfere u kojoj jedni druge treba da vređamo, klevećemo, da ne funkcionišemo, ne razgovaramo i da nema dijaloga, a kada nema dijaloga, kada nema razgovora, kada nema debate, to nikada ne može biti dobro za jedno društvo“, rekla je ona.

Naglasila je i da građani treba da podrže program liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, jer gađani Srbije ne žele da svoju zemlju i svoju budućnost, i budućnost svojih porodica, predaju u ruke nekome ko zna samo da ospori i kaže šta ne valja.

Nikola Selaković: Očekujem da Vučić na skupu iznese program o daljem napretku Srbije

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Nikola Selaković izjavio je da očekuje da na današnjem predizbornom skupu liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” njen nosilac i prvi na listi, Aleksandar Vučić, iznese ozbiljan program o daljim reformama i planu za napredak zemlje sa ciljem da Srbiju učine boljim mestom za život.

“Očekujem da ovaj skup bude samo jedan korak bliži novoj pobedi Srbije zahvaljujući odluci i želji građana da Srbija nastavi da pobeđuje, da bude ujedinjena, da bude još jača, još bogatija, još ozbiljnija i još uglednija u budućnosti i u danima koji slede“, rekao je Selaković za Tanjug.

Selaković je, ispred Beogradske arene u kojoj će se održati taj predizborni skup, rekao da Vučić ima plan kako da Srbija bude mestom gde će se rad sve više ceniti, gde će se sve više raditi i naveo da će upravo tim radom Srbija biti sve bolja i sve snažnija.

“Takođe, očekujem da u danima koji dolaze i u nedeljama koje nas dele od dana odluke, odnosno od dana izbora, podrška listi ‘Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija’ bude sve veća i sve jača. Očekujemo ubedljivu pobedu“, rekao je Selaković.

Upitan za poruku koju građanima želi da uputi, Selaković je rekao da narod Srbije treba da bude odvažan i hrabar.

“Moja poruka građanima je da se ničega ne stide, jer nismo građane lagali, nismo varali, nismo ljude ostavljali bez posla, nego smo ih zapošljavali. Nismo ljudima smanjivali plate, nego smo ih povećavali iz dana u dan. Našim penzionerima želim da poručim da je došlo vreme kada su zasluženo poštovani zbog toga što su ovu zemlju gradili“, rekao je Selaković.

FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ

Adrijana Mesarović: Samo politika Aleksandra Vučića obezbeđuje nastavak razvoja Srbije

Ministarka privrede u tehničkom mandatu Adrijana Mesarović izjavila je danas, uoči predizbornog skupa liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” u Beogradskoj areni, da je hiljade građana Srbije došlo u arenu jer želi složnu, mirnu, slobodarsku i samostalnu Srbiju koja će nastaviti da se razvija, a to, kako je rekla, obezbeđuje samo politika Aleksandra Vučića.

“Na hiljade naših građana je došlo da podrži politiku Aleksandra Vučića, da jasno i glasno poruči odavde, ispred Beogradske arene, da narod Srbije želi da ide napred, da narod Srbije želi dalji ekonomski razvoj, da želi još veće plate i penzije, da želi da se dalje infrastrukturno povezujemo i razvijamo, da gradimo bolnice, škole, vrtiće, autoputeve, brze saobraćajnice, sve ono što Aleksandar Vučić punih 14 godina radi“, rekla je Mesarović Tanjugu.

Naglasila je da je Aleksandar Vučić poslednjih 14 godina pokazao da se Srbija voli radom, rezultatima, odgovornošću, posvećenošću razvoju Srbije.

“Građani Srbije žele da idu napred, građani žele da Srbija bude mirna, stabilna. Želimo da čuvamo teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje, želimo da se borimo dalje za nove investicije, za nova radna mesta, sve ono što obezbeđuje politika Aleksandra Vučića. Sa druge strane, imamo 22 meseca haosa, nasilja, svega onog što promoviše blokaderska lista, Bojan Pajtić i oni koji se kriju, Šoškić(Dejan, bivši guverner NBS), koji apsolutno pravi opis ekonomskog kolapsa, pravi opis uništavanja domaće valute i sve ono što su nam uradili do 2012. godine“, rekla je Mesarović.

Milenko Jovanov: Srbiji potreban lider koji zna kako se rukovodi zemljom u teškim situacijama

Jovanov je za Tanjug u Beogradskoj areni kazao da je oduševljen atmosferom i brojem ljudi koji su prisutni i istakao da ti ljudi pokazuju drugačiju Srbiju od one koju smo imali prilike da vidimo u protekle dve godine na ulicama.

“Nema nikakvog besa, nema nikakvog gneva, nema nikakvog nasilja, nema nikakve agresije. Ljudi su raspoloženi, došli su da podrže ujedinjenu Srbiju, došli su da čuju poruke Vučića koje će biti upućene čitavom narodu i svim građanima naše zemlje, kako i na koji način misli da upravlja zemljom ukoliko bude dobio poverenje naroda i bude došao na poziciju predsednika Vlade Srbije“, rekao je Jovanov.

Kako je dodao, broj ljudi i atmosfera u Beogradskoj areni govore o tome da narod vrlo dobro zna kakvi su rezultati postignuti u prethodnom periodu, da vrlo dobro zna šta je sve urađeno, od čega se krenulo i koliko je teško bilo izboriti se za sve ono što je urađeno u prethodnih 14 godina.

“Pokazuje da narod želi da se nastavi u tom pravcu, da želi da se Srbija gradi, da Srbija napreduje, da rastu plate i penzije, a ne da se svađamo, da se bavimo sobom, da se hvatamo međusobno za guše u vreme kada je kriza tolika u svetu da je pitanje samo kada će i gde da eskalira u neki još veći sukob“, istakao je Jovanov.

Aleksandar Mirković: Ključne poruke na skupu liste Ujedinjena Srbija biće jedinstvo i mir

Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) i kandidat sa liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” Aleksandar Mirković izjavio je danas uoči skupa te liste u Beogradskoj areni, da je Srbiji u ovom trenutku preko potrebno jedinstvo i istakao da očekuje ubedljivu pobedu na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra kako bi SNS samostalno formirala većinu.​

Mirković je istakao da je glavna svrha okupljanja slanje poruke zajedništva i spremnosti na dijalog sa političkim protivnicima.

“Ono što je za nas najvažnije i najbitnije jeste da danas sa ovog skupa pokažemo naše jedinstvo, da pokažemo da smo spremni da razgovaramo sa onim ljudima koji danas u nama vide neprijatelje, i da razgovaramo sa onim ljudima kojima je jedina politika politika mržnje i nasilja. Aleksandar Vučić će sigurno izaći sa jasnim programom, idejama, planovima i jasnom vizijom gde Srbija mora da se nalazi u naredne četiri godine“, rekao je Mirković za Tanjug.

Mirković je istakao dobru atmosferu i energiju među okupljenim građanima ispred Beogradske arene.

“Ono što mene posebno raduje, dok sam dolazio ovde, veliki broj ljudi mi je prišao, puni snage, neke nove energije, želje da 25. oktobra lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija ne samo pobedi, već da ubedljivo pobedi kako bi samostalno mogli da formiramo većinu i da Srpska napredna stranka, bez nekih koalicionih partnera, može da upravlja, da čini vlast“, naveo je on.​

Govoreći o nosiocu liste Aleksandru Vučiću, Mirković je rekao da je reč o državniku kome su interesi građana uvek na prvom mestu i koji je usmeren na kontinuirani ekonomski i infrastrukturalni razvoj zemlje.

“Aleksandar Vučić je do sada mnogo puta pokazao da je pre svega državnik kome je interes građana Srbije na prvom mestu, kome je bezbednost, mir i stabilnost najvažnija, i to je politika sa kojom mi želimo da nastavimo i u budućnosti. Dakle, rast plata, penzija, dalja izgradnja Srbije, dalja izgradnja putne infrastrukture, brzih saobraćajnica, pruga, bolnica, kliničkih centara, škola, vrtića, ali pre svega mir i stabilnost“, naglasio je Mirković.​

Darija Kisić: Skupom se šalje poruka sloge i jedinstva, pokazujemo kako izgleda ujedinjena Srbija

Članica Predsedništva Srpske napredne stranke Darija Kisić izjavila je da danas da se današnjim predizbornim skupom liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” pokazuje kako izgleda ujedinjena Srbija i šalje poruka sloge i jedinstva.

“Ovaj ogroman broj ljudi koji vidim ovde je samo mali deo svih onih koji će 25. oktobra da se jasno opredele za dalji napredak i razvoj Srbije, da kažu stop blokadama i da više nikada ne dozvole da nam đaci ne idu u škole, studenti na fakultete, radnici na posao“, rekla je Kisić za Tanjug.

Ona je, ispred Beogradske arene u kojoj će se održati taj predizborni skup, rekla da ovim skupom jasno govore da se opredeljuju za Srbiju koja ide napred vođena prvim na toj listi i njenim nosiocem Aleksandrom Vučićem.

“Ova tako dobra energija nam apsolutno pokazuje da će Srbija i posle 25. oktobra da nastavi da ide napred vođena Aleksandrom Vučićem“, rekla je Kisić.

U Areni muzički program u okviru predizbornog skupa liste “Ujedinjena Srbija”

U Beogradskoj areni, gde se održava predizborni skup liste “Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija”, u toku je muzički program. Arena je već gotovo puna, a veliki broj građana se nalazi i oko Arene.

U Arenu je već stigao veliki broj funkcionera Srpske napredne stranke, kao i predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Najavljeno je da će do 18 časova nastupiti domaći izvođači, a da će tada početi obraćanja.

Građani koji prisustvuju skupu obučeni su uglavnom u bele majice, a veliki broj njih na odeći ima natpis “Ujedinjena Srbija”.

U Areni je i veliki broj zastava Srbije i balona u bojama srpske trobojke. Ispred Arene postavljeni su baneri sa natpisom “Ujedinjena Srbija”.

FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ

Atmosfera je pozitivna, emituje se muzika. Nosilac liste “Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić, ranije danas se obratio video porukom iz Beogradske arene i pozvao građane na skup, navodeći da će govoriti o važnim stvarima za Srbiju i njenu budućnost. On je najavio da će u Areni predstaviti program, jasnu ideju i viziju Ujedinjene Srbije.

Premijer Slovačke Republike Robert Fico, koji je trebalo da prisustvuje današnjem skupu, na preporuku i odluku svog ličnog lekara, nije dobio dozvolu za putovanje avionom i dolazak u Srbiju, ali je poslao poruku podrške Vučiću. Fico je u govoru koji je trebalo da održi u Areni istakao da podržava Vučića jer on vodi nezavisnu politiku i donosi odluke u najboljem interesu Srbije.

Željko Rebrača: Ljudi ispred Arene došli sa pozitivnom energijom da podrže Vučića

Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Željko Rebrača izjavio je da su svi ljudi koji su danas došli ispred beogradske Arene gde se održava predizborni skup liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” došli da podrže svog lidera Aleksandra Vučića sa ”jednom pozitivnom i prelepom energijom”.

“Dolazi 25. oktobar i jedni od najbitnijih izbora u novijoj istoriji Srbije koji će definisati pravac u kom ćemo da idemo. Treba da pošaljemo poruku da je dosta bilo podela, haosa, i nasilja. Treba da idemo dalje, da nastavimo gde smo stali“, rekao je on za Tanjug pred početak predizbornog skupa liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”.

Rebrača je poručio građanima da je sada najbitnije da ne odustanemo od svog puta i da ne smemo da izgubimo naš identitet, kulturu i pismo.

“Vidimo šta se dešava u svetu, mnogo je sukoba i ratova i mi to ne smemo da dozvolimo. Nas su podelili u jednom delu, ali ovo je većinska Srbija, i mislim da ćemo ubedljivo da pobedimo 25. oktobra“, zaključio je Rebrača.

Marko Kešelj: U Beogradskoj areni okupili se ljudi koji vole Srbiju i žele najbolje za budućnost zemlje

​Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Marko Kešelj izjavio je danas, uoči predizbornog skupa “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” da, posle izbora 25. oktobra, očekuje kontinuitet i nastavak politike koja je vođena u prethodnih 14 godina i istakao da je broj okupljenih građana u Beogradskoj areni pokazatelj poverenja u nosioca liste Aleksandra Vučića.​

Kešelj je izrazio zadovoljstvo velikim odzivom građana i naveo da očekuje jasne poruke i plan za naredne četiri godine.

“Svesni smo svi koliki su rezultati postignuti u tom periodu, ne samo vezano za veće plate i penzije, putnu i železničku infrastrukturu, bolnice i škole. Iz oblasti iz koje ja dolazim, sportska infrastruktura je uznapredovala brzina kakva nije viđena u prethodnih 50 i 100 godina“, rekao je Kešelj za Tanjug.​

On je dodao da podrška građana, kao i podrška svetskih i evropskih lidera koji su uputili poruke Vučiću, ima veliki značaj i govori o načinu na koji vodi zemlju.

“Tako da, jasno je da su se ovde okupile patriotske snage, ljudi koji vole svoju zemlju i koji žele sve najbolje u periodu koji je ispred nas“, rekao je Kešelj.

Janko Tipsarević: Skup u Beogradskoj areni šalje poruku ujedinjenja

Bivši teniser i član Srpske napredne stranke Janko Tipsarević izjavio je danas, uoči predizbornog skupa liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” u Beogradskoj areni, da je poruka tog skupa veoma jasna i da je to ujedinjena Srbija.

“Naš bivši predsednik je pričao puno puta o tome da su sve to naša braća i sestre, da su sve to Srbi i da nema nigde nikakvog prostora za mržnju. Moja poruka je: glasajte svojim srcem. Moja poruka je: glasajte za listu Aleksandar Vučić, zato što sam puno vremena proveo sa tim čovekom i video sam da je njemu u srcu zaista samo jedna stvar, a to je progres i napredak Srbije“, rekao je Tipsarević Tanjugu.

Kako je rekao, to je nešto što sve više i više vidi i upoznaje kod Vučića, kao i njegovu ljubav prema otadžbini i domovini.

“I brigu, ne samo prema Srbiji i suverenitetu naše zemlje, nego i srpskom narodu, je nešto što ja nikada ni kod koga ni približno nisam video“, rekao je Tipsarević.

On je dodao da ljudi u Srbiji još uvek nisu svesni koje poverenje i koje poštovanje politika Aleksandra Vučića uliva kod svetskih lidera od predsenika Kine Si Đinpinga i Rusije Vladimira Putina i mnogih drugih.

“Ja mislim da trenutno u svetu, možda osim Muhameda bin Zajeda, ne postoji svetski lider koji uspeva da balansira toliko velikih stvari sedeći na jednoj stolici, koja je srpska stolica, što je on više puta to rekao, a dolazak Roberta Fica da podrži Aleksandra Vučića kao trenutno običnog građanina, trenutno nije ni predsednik ni premijer, je jako velika stvar i pokazatelj koje poverenje i poštovanje on uliva jednom od velikih evropskih svetskih lidera“, rekao je Tipsarević.

FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ

Miloš Pavlović: 43,93 godina prosečna starost liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”

Student Miloš Pavlović koji je kandidat na listi “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” izjavio je danas pred početak predizbornog skupa te liste, da je veliki broj mladih ljudi koji se već okupio ispred beogradske Arene, a čija je prosečna starost 43,93 godine, jasan pokazatelj da je pred građanima jednostavan izbor za koga da glasaju – za listu “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”!.

On je za Tanjug kazao da je studentska lista Studenti pobeđuju, prema podacima koji su objavljeni ubedljivo najstarija sa prosečnom starošću od 50,66 godina.

FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ

“Pred građanima je jasan izbor. Ili će da glasaju za listu ‘Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija’, čija je prosečna starost 43,93 godine, ili da glasaju za studentsku listu, koja je ubedljivo najstarija lista i čija je prosečna starost 50,66 godina“, rekao je Pavlović.

I student Luka Lalošević koji je takođe na listi “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” složio se sa kolegom Pavlovićem naglasivši da je pred građanima jednostavan izbor za glasanje, a to je lista “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, iako, kako je rekao, mnogi govore da će ovo biti najteži izbori do sada.

“Kad vidite i broj ljudi danas ispred Arene, to vam takođe može poslužiti kao jedna slika, kao jedan dokaz na kojoj strani je većina. Mi smo sigurni da je većina na strani Aleksandra Vučića, na strani liste koju on predvodi“, rekao je on za Tanjug.

Nina Kuburović uoči skupa u Areni: Poslušajmo planove, pokažimo jedinstvo i podržimo Vučića

Kandidat na listi “Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija” Nina Kuburović izjavila je da će se na današnjem predizbornom skupu u Beogradkoj areni čuti rezultati, planovi i programi te liste i pozvala sve građane da dođu, pokažu slogu i jedinstvo i podrže nosioca liste Aleksandara Vučića.

“Ovaj skup danas je jako važan, zato što smo prethodne dve godine imali prilike da vidimo da su neki nesavesni pojedinci, neki nesavesni političari, pokušavali da naprave tu neku tenzičnu atmosferu u našem društvu. Uprkos svemu tome, pokazali smo da imamo jake institucije, jak pravni sistem i jakog lidera na čelu naše države. Danas je dan kada Srbija treba da se ujedini, kada narod treba da pokaže slogu, jedinstvo, da slavimo Srbiju, da slavimo rezultate i da svi ujedinjeno podržimo našeg kandidata za predsednika vlade, nadam se, budućeg premijera Aleksandra Vučića, koji će danas izložiti plan i program za našu zemlju za naredne četiri godine“, rekla je Kuburović za Tanjug.

Komentarišući atmosferu uoči skupa, istakla je da se na platou ispred Arene okupio veliki broj građana, koji, kako je navela, u pozitivnoj atmoferi, uz srpske zastave i ambleme, proslavljaju Srbiju, ne stideći se svog porekla. Navela je da je čula da je do sada na skup stiglo oko 70.000 ljudi.

“Danas, na nekom drugom skupu, koji nije organizovala Srpska napredna stranka, možda niste imali prilike da vidite zastave, ovde svaki drugi pojedinac, zapravo, na našu sreću, ponos i radost, nosi našu ponosnu trobojku. Pozivam još jednom sve ljude koji možda još uvek nisu došl da dođu, da čuju plan i program, i da budu tu zajedno sa svojim komšijama, sa braćom, sestrama, sa svima nama, da se lepo provedemo i da učestvujemo u jednom narodnom srpskom saboru”, rekla je Kuburović.

Biljana Pilja: Vučić jedini može da vodi Srbiju putem mira, stabilnosti i ekonomskog razvoja

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Biljana Pilja izjavila je, uoči predizbornog skupa liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, da je nosilac te liste Aleksandar Vučić jedini čovek koji može da vodi Srbiju putem mira, stabilnosti, ekonomskog razvoja.

Pilja je za Tanjug, u Beogradskoj areni gde će biti održan skup, kazala da danas šalju sliku “prelepe, ujedinjene Srbije”.

“To i jeste poruka koja treba da ode iz Beogradske arene i već vidimo da se arena napunila i vidimo koliko je ovde u stvari i ljubavi i koliko je prelepa jedna atmosfera. Nema ni mržnje, nema nasilja“, kazala je Pilja.

Poručila je da je Aleksandar Vučić jedini koji može da vodi Srbiju onako kako je građanima potrebno.

“Danas ćemo poručiti da nam je potreban mir i stabilnost i Aleksandra Vučića za premijera”, navela je Pilja. Dodala je da se prema velikom broju ljudi prisutnih u Beogradskoj areni može videti da građani Srbije biraju politiku mira, stabilnosti, politiku ekonomskog razvoja, politiku koju predvodi Aleksandar Vučić.

Veliki broj građana pristiže na skup liste “Ujedinjena Srbija” u Beogradskoj areni

U Beogradsku arenu pristiže veliki broj građana koji će prisustvovati predizbornom skupu liste “Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija”.

Plato ispred Arene je potpuno ispunjen građanima, koji u redovima čekaju da uđu u Arenu.

Ispred Arene postavljeni su baneri sa natpisom “Ujedinjena Srbija”, kao i veliki broj balona u bojama srpske zastave.

Atmosfera je pozitivna, emituje se muzika.

FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ

Postavljen je i video bim na kojem će građani ispred Arene moći da prate skup.

Kapije Arene otvorene su od 15.30 časova, a najavljeno je da će pre obraćanja nastupiti domaći pevači.

Nosilac liste “Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić, ranije danas se obratio video porukom iz Beogradske arene i pozvao građane na skup, navodeći da će govoriti o važnim stvarima za Srbiju i njenu budućnost.

On je najavio da će u Areni predstaviti program, jasnu ideju i viziju Ujedinjene Srbije.