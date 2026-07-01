Vučić: Svi prihodi u junu bolji od očekivanih, jednokratna pomoć možda i početkom septembra

Mere koje donosite, pogotovo ovakve popularne, je lako doneti ali teško realizovati, zato je važno obezbediti prihode, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i najavio isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra.

Prihodi za jun su bolji od očekivanih, porez na dobit, čak i akcize, bez obzira na gubitke zbog akciza na naftu, rekao je Vučić u telefonskom uključenju za Tv Informer.

Portal “Ko si bre ti?” počeće sa radom do kraja nedelje Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da očekuje da portal “Ko si bre ti?”, na koji će građani moći da prijave nepravilnosti funkcionera na lokalnom, ali i republičkom nivou, početi sa radom do kraja nedelje i dodao da je taj proces tehnički dosta komplikovaniji nego što je mislio. “Do kraja nedelje biće pušten i tehnički je komplikovanije nego što sam ja mislio, ali verujem da će u narednom periodu nam umnogome pomaći da se mi ponašamo odgovornije, ozbiljnije, da ispravljamo svoje greške, ali i da natera na to i mnoge lokalne i republičke funkcionere da se dobro zamisle pre nego što urade neku lošu stvar, dakle, hoće li ili neće da se ponašaju bahato, osiono, arogantno“, rekao je Vučić. Istakao je da smatra da će kreiranje tog portala biti dodatni element kontrole svakog člana vlasti jer je, kako je ukazao, potrebno da se govori o sopstvenim greškama i da se radi na njihovom ispravljanju da bi se sačuvalo poverenje građana.

“Ovo je ono što raduje ljude i što je vest za svakog građanina, a to je da ćemo za penzionere, socijalno ugrožene, borce i oni koji primaju dečiji dodadat, daćemo sve od sebe da idemo mesec dana ranije sa isplatama, dakle počektom septembra. To je dobra vest za građane, taman pre kraja leta, i oni koji idu na odmore, pomažu unucima da mogu da odu na odmor“, rekao je Vučić.

Na kritike da će nove mere oštetiti budžet Srbije, predsednik kaže da kada kritikujete sve što je dobro, ljudi ne vide smisao takve politike.

“Važno je da ljudi znaju da sada imamo gotovo 5 milijardi evra na računu i sa svim tim, imamo još vremena da trošimo novac, a javni dug iznosi 43,7 u donosu na BDP što znači da smo nisko zaduženi…Sve je pod aposlutnom i striktnom kntrolom, vodimo odgovornu monetarnu i fiskalnu politiku. To znači da u budžetu nemamo problema, i ako budemo pravili rebalans biće zbog uvećanih prihoda, da vidimo gde ćemo da trošimo novac. Eto i to je dobra vest. Mi smo vrlo konzervativni u procenama i bolji prihod će nam doneti mogućnost rebalansa da vidimo kako ćemo novac da potrošimo. Devizne rezerve su takođe visoke, i u stranim valutama i zlatu. Imamo dovoljno bafera i jastuka da se zaštitimo“, rekao je Vučić te dodao da Srbija ne bi preduzimala nove mere da nije sigurna da je zaštićena.

Dobar razgovo sa predstavnicima EU

Predsednik je istakao da je juče imao dobar razgovor sa predtsavnicima EU, gde je bilo reči o jedinstvenom tržištu.

“Čim postanete deo toga imate mnoge benifite, ali je pitanje može li naša privreda da s eprilagodi izdrži, i zato je važno da naša industrija napreduje i da dpodatno osnažimo kompanije, i to je ekonomska politika koju ćemo da vodimo. Sebe ćemo da menjamo“, rekao je Vučić.

Vučić i dodao da je to izazov za nas pored Ekspa.

“Ako to sve uspešno završimo, ne vidim razlig za strah za iduću godinu. Usevi su dobri, verujem da će kukuruz biti dominantna kultura. Ako sve to obavimo na način na koji smo zamislili, verujem da iduće godine možemo imati bolje rezultate i još bolji standard života svih građana“, kaže Vučić.

O navodima Jutarnjeg lista sa predstavnicima EU, kaže da se trudi da ne komenatriše hrvatske medije jer su do sada objavljibvali neistine.

“Kada se međusobno svađaju, ne mogu a da ne pomenu mene i Srbiju, neki kompleksi su neizlečivi ne možete to da promenite. Što se tiče mog razgovra sa Mercom, Koštom i fon der Lajen imao sam priliku da razgovaram sa najmoćnijim liderima EU, razgovarali smo o budućnosti i o tome kakav je put Srbije i šta Srbija želi i mislim da iz toga može izaći nešto dobro za Srbiju, a da li će ili ne pokazaće vreme“, rekao je Vučić.

Foto, izvor: RTS/Tanjug