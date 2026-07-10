Vučić: Za sat vremena 23 prijave na platformi “Ko si, bre, ti?”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su za sat vremena na platformu “Ko si bre ti?”, koja je danas počela sa radom, stigle 23 prijave i istakao da građani na njoj mogu da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, sumnje na korupciju i sve druge nezakonite radnje, nepravilnosti ili ono što im se ne dopada u ponašanju javnih funkcionera.

Vučić je u video objavi na Instagramu rekao da je cilj pokretanja platforme da se pokaže da je briga o građanima ono što je najvažnije. Predsednik je pokazao kako platforma funkcioniše, kako se prijava podnosi i istakao da prijave građana na ovom portalu doprinose odgovornijem društvu.

“Dakle, ovde odgovarate da li vam je prijava anonimna, da li želite da ostanete tako ili ne. Mi nećemo moći na sve uvek da odgovorimo, ali ćemo dati sve od sebe da pokušamo da odgovorimo na gotovo sve, bilo kroz našu reakciju u javnosti ukoliko ste želeli da ostanete anonimni. Ukoliko niste, direktno ćemo pokušati da vam odgovorimo. Videćete da nešto menjamo, da se popravljamo i da sebe menjamo u krajnjoj liniji i da se ponašamo odgovornije, da se ponašamo ozbiljnije“, istakao je Vučić. Naveo je da će njegov tim svaku prijavu da otvori i da će on svaku na kraju da pogleda.

“Srećan sam zbog onoga što sam već video, jer to je ono što sam tražio“, dodao je Vučić. Naveo je da su se neki građani žalili na rotacije, neki na parkiranje, neki su se žalili na bahatost predsednika opštine koji stalno viče na ljude koji mu se suprotstavljaju ili koji imaju drugačiji stav, drugačije mišljenje.

Predsednik je ukazao da je početak rada ove platforme veoma važan. “Mnogo sam srećan, uzbuđen, iskreno, i nadam se da ćemo ovim uspeti, pre svega, da promenimo i da pokažemo da nam je briga o građanima ono što je najvažnije“, istakao je Vučić. Zahvalio je na poverenju i dodao da će platforma dugo trajati.

“Želim da razvijemo takvu vrstu komunikacije u kojoj je najvažnije da razumemo da ljudi nemaju obavezu da trpe našu bahatost, a da mi moramo da budemo neuporedivo odgovorniji i neuporedivo ozbiljniji“, naglasio je predsednik.

Dodao je da želi da podstakne hrabrost građana da izađu sa stvarima, da izbace iz sebe ono što ih muči.

“A mi se nećemo naljutiti čak i kad niste u pravu, čak i kad ste prestrogi u svojoj oceni, ali ćemo mi morati da pažljivo merimo svaku vašu reč i da pokušamo da izađemo u susret, i kao što rekoh, sebe da promenimo“, rekao je Vučić.

Platforma “Ko si, bre, ti”, čije je pokretanje inicirao predsednik Vučić, danas je počela sa radom. Portal je dostupan na adresi www.kosibreti.rs, a građani na njemu mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti.