Za razvoj ženskog preduzetništva ove godine 25 miliona dinara

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević najavio je danas na konferenciji za medije nove podsticajne mere za dalje unapređenje privrede i turizma u AP Vojvodini. Pokrajinska vlada, preko sekretarijata za privredu i turizam, iz budžeta Pokrajine izdvaja značajna sredstva za brojne podsticajne mere, subvencije i konkurse, za razvoj privrede i turizma, kao važne privredne grane. Značajna sredstva izdavajaju se za razvoj ženskog preduzetništva, rekao je Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam.