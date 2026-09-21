Za vikend u Kikindi 592 prestupa u saobraćaju, najviše zbog prekoračenja brzine

Tokom vikenda, na području Policijske uprave u Kikindi evidentirano je osam saobraćajnih nezgoda. U pet nezgoda pričinjena je materijalna šteta, dok su u tri nezgode tri osobe zadobile lake telesne povrede. Ukupna materijalna šteta procenjena je na 344.000 dinara. Prema podacima policije, četiri nezgode dogodile su se zbog nepropisnih radnji vozača, tri zbog neustupanja prvenstva prolaza, dok je u jednom slučaju uzrok bilo upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. Tokom kontrole saobraćaja policija je otkrila 592 prekršaja. Iz saobraćaja su isključena 34 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Pet vozača zadržano je do 12 sati, nakon što je kod njih utvrđeno više od 1,20 miligrama alkohola po mililitru krvi, odnosno prisustvo nedozvoljenih psihoaktivnih supstanci. Među evidentiranim prekršajima bilo je 377 prekoračenja dozvoljene brzine, 74 prekršaja zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa i 107 ostalih prestupa.