Završava se letnja sezona na otvorenim bazenima, počinje rad malog zatvorenog bazena

Letnja sezona na otvorenim bazenima u Kikindi završava se u nedelju, 20. septembra, saopšteno je iz Javnog preduzeća za sport „Jezero“.

Nakon zatvaranja otvorenih bazena, građanima će biti dostupan mali zatvoreni bazen. Njegov rad biće organizovan do početka rekonstrukcije krova iznad zatvorenih bazena. O početku radova i eventualnim promenama u režimu korišćenja bazena javnost će naknadno biti obaveštena.

Na zatvorenom bazenu od ponedeljka, 21. septembra, počinje i školica plivanja za predškolce, koja se realizuje u saradnji sa Predškolskom ustanovom „Dragoljub Udicki“.

Kako je najavljeno, program je namenjen najmlađima, a kroz stručan rad i aktivnosti u vodi deca će učiti osnove plivanja i sticati sigurnost u vodi.

JP „Jezero“ i tokom jeseni nastavlja sa organizacijom sportskih i rekreativnih sadržaja na zatvorenim bazenima.